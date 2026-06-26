VIDEO | Avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Pekín: esto es lo que se sabe del accidente

Este viernes 26 de junio en Pekín, China, una avioneta se estrelló contra el China Zun, también conocido como la Torre Citic, el edificio más alto de la capital del país.

El accidente ocurrió en pleno centro financiero de la ciudad y provocó evacuaciones, caída de escombros y una fuerte movilización en la zona.

Avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Pekín

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la avioneta impactó la fachada del rascacielos ubicado en el sector de Guomao, en el distrito de Chaoyang, considerado el principal centro financiero de Pekín.

En esa zona también se encuentran otros edificios emblemáticos de la ciudad, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

Tras el choque, se registraron daños en la estructura del edificio y fragmentos de la aeronave quedaron esparcidos sobre una vía cercana.

¿Qué muestran las imágenes del lugar?

Videos y fotografías que comenzaron a circular en redes sociales evidencian la magnitud del impacto.

En las imágenes se observa un agujero en la fachada de vidrio del edificio, además de varias piezas de la aeronave sobre la vía pública.

También se reportaron daños en la ventana trasera de un taxi que transitaba o permanecía cerca del lugar cuando ocurrió el accidente.

El hecho obligó a evacuar parte del sector mientras se desarrollaban las primeras labores de atención.

¿Qué se sabe de la aeronave?

Según la información disponible, el avión involucrado corresponde a un Sunward SA60L Aurora, perteneciente a la aerolínea Shuangyue General Aviation.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado desde dónde había despegado la aeronave ni cuál era su destino.

Tampoco se conocen las circunstancias que provocaron el accidente.

¿Hay víctimas confirmadas?

Por ahora, las autoridades no han confirmado si el impacto dejó personas fallecidas o heridas. Tampoco existe información oficial sobre el número de ocupantes que viajaban en la avioneta al momento del choque.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan recopilando información para establecer las causas del accidente y determinar el alcance de los daños ocasionados tras el impacto contra el edificio más alto de Pekín.