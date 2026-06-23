Video captó el momento en que un menor cayó desde más de 10 metros en una atracción de Disneyland

Momentos de angustia se vivieron en Disneyland luego de que un menor de edad cayera desde una altura de aproximadamente 15 metros en una de las atracciones más populares del parque.

El incidente quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios internacionales, donde se observa cómo el adolescente sale del vehículo cuando este descendía por una de las secciones del recorrido y termina cayendo por la cascada de la atracción.

¿Cómo cayó el menor de la atracción en Disneyland?

De acuerdo con las imágenes difundidas por el medio TMZ, el hecho ocurrió mientras el adolescente se encontraba a bordo de la atracción Tiana's Bayou Adventure, anteriormente conocida como Splash Mountain.

En el video se observa cómo el vehículo inicia uno de los descensos del recorrido. En ese momento, el menor se desplaza hacia uno de los costados, sale del carro de la atracción y termina cayendo por toda la estructura de la cascada.

El hecho ocurrió el pasado domingo 21 de junio.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud del adolescente?

Según información publicada por medios internacionales como TMZ, Daily Mail y New York Post, el menor tendría aproximadamente 13 años.

Tras la caída, fue trasladado a un centro asistencial cercano como medida preventiva. Los reportes indican que horas después fue dado de alta y no presentó lesiones de gravedad.

¿Qué pasó con la atracción después del incidente?

Luego de lo ocurrido, la atracción suspendió temporalmente su funcionamiento mientras se atendía la situación.

Un funcionario del complejo turístico indicó al New York Post que el recorrido permaneció cerrado durante el procedimiento de atención médica al menor. Sin embargo, la atracción volvió a operar al día siguiente.