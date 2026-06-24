VIDEO | Aeronave sufrió accidente y por poco termina envuelta en llamas en aeropuerto de Cartago

En el Aeropuerto Santa Ana, en Cartago, Valle del Cauca, una aeronave de instrucción sufrió un incidente durante una maniobra de aterrizaje.

La situación generó alarma debido a que, la aeronave presentó un conato de incendio que obligó a la intervención inmediata de los organismos de emergencia del terminal aéreo.

Aeronave se estrelló en el aeropuerto Santa Ana, en Cartago

Según informó la Aeronáutica Civil, el incidente involucró a la aeronave HK735G C150, adscrita a la escuela de aviación Halcones.

De acuerdo con el reporte oficial, el avión chocó contra la pista cuando realizaba la maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Santa Ana.

Tras el impacto se produjo un conato de fuego, situación que activó los protocolos de emergencia en la terminal aérea.

¿Quién viajaba en la aeronave?

La Aeronáutica Civil confirmó que la aeronave era ocupada por una estudiante.

La joven logró salir ilesa gracias a la rápida reacción de los bomberos que atendieron la emergencia pocos minutos después de que se registrara el incidente.

Las autoridades señalaron que no hubo personas lesionadas.

Asimismo, el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahita, informó sobre lo sucedido a través de su cuenta de X.

Nos informan desde el Aeropuerto Santa Ana, que se presentó un incidente de una aeronave adscrita a la escuela de aviación Halcones. Afortunadamente no hay personas lesionadas. Estamos siguiendo todas las indicaciones de la Aeronáutica Civil, para estos casos.

Por su parte, la Aeronáutica Civil confirmó que el incidente ocurrió durante el aterrizaje y destacó la respuesta inmediata de los organismos de emergencia, que permitió controlar la situación y evitar consecuencias mayores.

Por ahora, las autoridades aeronáuticas continúan atendiendo el caso conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.