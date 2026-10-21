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Video muestra el ataque de un estudiante de 16 años contra una docente en Malasia

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este 21 de octubre y quedaron registrados en varias grabaciones, algunas de ellas transmitidas en vivo por el propio agresor.

Foto: X @ThayzzySmith

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
06:30 p. m.
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Un video que circula en redes sociales muestra los momentos de pánico que vivieron varios estudiantes de una institución educativa en Malasia, luego de que un adolescente de 16 años ingresara a un salón de clases y atacara a una docente.

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Los hechos ocurrieron durante la mañana de este 21 de octubre y quedaron registrados en varias grabaciones, algunas de ellas transmitidas en vivo por el propio agresor.

En una de las imágenes, el joven aparece en los baños de la institución mientras muestra frente a un espejo los objetos que llevaba consigo. Según los reportes del caso, los habría utilizado para atacar a otras personas dentro del colegio. Durante la grabación, se le escucha decir: “No hay espacio para retroceder”.

Segundos después, el adolescente sale corriendo hacia un aula en la que una profesora se encontraba dictando clases a varios menores de edad. Al entrar, se dirige directamente hacia ella y le grita: “esto es lo que te mereces”. Acto seguido, saca un objeto que, según las imágenes, sería un hacha y comienza a agredirla.

Ante la situación, los estudiantes intentan salir del salón para ponerse a salvo. Las cámaras de seguridad del aula también registraron lo ocurrido desde otro ángulo.

Tras el primer ataque, el joven sale del salón y vuelve a ingresar por una segunda puerta, mientras varios de los presentes intentan escapar. En medio de la confusión, vuelve a encontrarse con la docente y trata de agredirla nuevamente. En ese momento, uno de los estudiantes interviene para defenderla.

Así lograron detener al adolescente

Según la información difundida sobre el caso, varias personas consiguieron detener al joven y llevarlo hasta la oficina del director, donde permaneció mientras llegaban las autoridades.

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Por su parte, la docente fue llevada a un centro médico para recibir atención por las heridas que sufrió durante la agresión.

Las primeras versiones sobre el posible motivo del ataque apuntan al bajo rendimiento académico del adolescente en algunas asignaturas. Al parecer, el joven habría hablado sobre esta situación durante una transmisión en vivo realizada el pasado 9 de octubre.

Finalmente, las autoridades informaron que encontraron fuegos artificiales y un dispositivo de características desconocidas en la mochila del menor. Según los reportes, el objeto podría tratarse de un artefacto explosivo.

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