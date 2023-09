¿Vladimir Putin podría ser detenido si asiste a la cumbre del G20 en Brasil?

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en marzo una orden de captura contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra, al acusarlo de deportar a cientos de niños ucranianos, hechos que el Moscú ha rechazado y ha negado la deportación de los menores, así como que sus fuerzas hayan participado en crímenes de guerra.

Dicha orden es de carácter internacional y Brasil al ser firmante del Estatuto de Roma de 1998 que dio lugar a la creación de la CPI, podría intervenir en un cumplimiento de la captura si el líder de Kremlin pisa su territorio. Sin embargo, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que su par ruso Vladimir Putin no será detenido si viaja a Río de Janeiro para la cumbre del G20 del próximo año.

"Creo que Putin puede ir fácilmente a Brasil", aseguró Lula en la entrevista.

En una entrevista con la televisión India Firstpost, Lula aseguró que Putin será invitado a la cita del G20 en Brasil y que no será detenido pese a la orden internacional de captura en su contra.

"Puedo decirle que, si yo soy presidente de Brasil y si él viene a Brasil, no tiene por qué ser detenido", aseguró Lula a la entrevistadora, al margen de la cumbre del G20 en Nueva Delhi.

No obstante, no hay indicios de que la máxima autoridad de Rusia acepte la invitación, pues Putin no asistió a la cumbre del G20 del sábado y domingo en Nueva Delhi, donde ha estado representado por su ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov. Además, tampoco acudió a esta cumbre celebrada en Sudáfrica, otro país firmante del Estatuto de Roma.

El mandatario brasileño recordó que antes de la cumbre del G20 del próximo año habrá una cita de líderes de los BRICS en Rusia. Este foro aglutina a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y en su última cita incorporó también a Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.

"Todo el mundo va a ir a (la cumbre de) los BRICS, entonces espero que ellos vengan a la cumbre del G20 en Brasil. En Brasil van a sentir un ambiente de paz", aseguró Lula.

"Ellos van a sentir que en Brasil nos gusta la música, el carnaval, el fútbol, pero también nos gusta la paz, y nos gusta tratar bien a las personas. Entonces creo que Putin puede ir fácilmente a Brasil", sostuvo.