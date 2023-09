Terremoto de magnitud 6.8 se registró en el centro de Marruecos

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto tuvo una magnitud de 6,8 y provocó pánico entre residentes y turistas. Hasta el momento no se han reportado daños importantes o víctimas.

Algunos videos compartidos en las redes sociales muestran edificios temblando, gente corriendo y evacuando. Otros videos dejan ver escombros en las calles y daños menores en los edificios.

El sistema del USGS que ofrece evaluaciones preliminares sobre el impacto de los terremotos, estimó que es probable que se produzcan daños significativos y posibles víctimas mortales relacionadas con el sismo.

"La población en esta región vive en estructuras que son altamente vulnerables a las sacudidas sísmicas", dijo el USGS.

#BREAKING So far, we have not recorded any deaths as a result of the Moroccan earthquake, only destruction in old and dilapidated buildings.



Official media did not comment on the incident.