Emiten orden de detención contra presidente Vladimir Putin 

Luego de un año de la invasión de Rusia a Ucrania, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que emitió una orden de captura contra el presidente ruso Vladimir Putin. Según el tribunal, sería responsable de crímenes de guerra ocurridos desde el 24 de febrero de 2022.



"Es presuntamente responsable por el crimen de guerra de deportación ilegal de población [de niños] y el traslado ilegal de población [de niños] de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación de Rusia", señaló el tribunal.

La CPI también emitió una orden de detención por el mismo motivo contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia.

La averiguación por posibles crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio fue abierta hace un año por el fiscal de la CPI Karim Khan, quien tras cuatro viajes a Ucrania, señaló que los presuntos secuestros de niños eran objeto de "una investigación prioritaria".

Aunque Rusia ha negado haber atacado deliberadamente infraestructuras civiles en Ucrania, no ha ocultado un programa en virtud del cual ha llevado a Rusia a miles de niños ucranianos, pero lo presenta como una campaña humanitaria para proteger a los huérfanos y a niños abandonados en la zona de conflicto.

Por su parte, Ucrania asegura que miles de niños deportados son adoptados por familias rusas, alojados en campamentos y orfanatos rusos, reciben pasaportes y son educados para rechazar la nacionalidad ucraniana.

"No tiene ningún sentido": Rusia tras orden de detención contra Putin

En repetidas ocasiones Moscú ha negado las acusaciones de que sus fuerzas hayan cometido atrocidades durante la invasión de Ucrania, por lo que señaló la orden como "carente de sentido".

"Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, tampoco desde el punto de vista jurídico (...) Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo", dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova.

El expresidente ruso, Dmitri Medvédev, también se pronunció. Indicó que "la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin. No hace falta explicar dónde debe ser usado ese papel", escribió en Twitter en inglés, junto a un emoticón de papel higiénico.

Orden de arresto contra Putin es "solo el inicio": Ucrania

Luego de conocerse la orden de detención hecha por la Corte Penal Internacional, varios funcionarios ucranianos se pronunciaron a través de redes sociales:

"Es solo el inicio", celebró el jefe de la administración presidencial, Andrii Yermak, en Telegram. Otro funcionario, Myjail Podoliak, señaló que con esta decisión "el mundo cambió (...) Es el inicio del fin de la Rusia actual en la escena internacional", afirmó en Twitter.

"Gira la rueda de la justicia", afirmó el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, en Twitter.

"Aplaudo la decisión de la CPI de emitir una orden de arresto contra Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova (...) Los criminales internacionales tendrán que responder por haber robado niños y cometer otros crímenes internacionales", su comisaria encargada de la infancia, agregó.

Entretanto, la Fiscalía ucraniana aseguró que se trata de una "decisión histórica".