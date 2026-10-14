Vuelo de Air India aterrizó de emergencia por una alerta de secuestro: Esto se sabe

A través de redes sociales se han conocido videos de un avión de Air India que tuvo que aterrizar de emergencia en las recientes horas luego de notificar un grave incidente. Según las versiones preliminares, habrían intentado secuestrar la aeronave.

Avión de Air India aterrizó de emergencia por presunto caso de secuestro

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La información conocida hasta el momento señala que la aeronave tuvo que aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Jaipur. Su itinerario inicial reportaba que debía cubrir la ruta Fráncfort, Alemania - Nueva Delhi cuando se registró la emergencia.

Cuando el avión estaba en el aire, se activó el código transpondedor 7500 que, en términos de aviación, corresponde a una señal de emergencia que indica un acto de interferencia ilícita, como un secuestro o que el piloto está bajo amenaza.

Tras la activación, las autoridades determinaron que lo mejor era desviar de emergencia la ruta del Boeing 787-9 que llevaba 306 pasajeros a bordo.

Hasta el momento se desconoce lo que ocurrió al interior de la aeronave y el por qué se activo el código mencionado anteriormente. Se espera que las autoridades competentes brinden información detallada del incidente.

Copiloto intentó estrellar un avión

Este hecho no es aislado, hace algunas semanas un suceso similar se registró al interior de un avión de la aerolína Flydubai cuando el copiloto de un vuelo intentó estrellar la aeronave.

Tal incidente ocurrió el pasado 30 de septiembre luego de que el avión despegara de Dubái con 174 pasajeros a bordo. Durante el trayecto, el copiloto agredió al capitán con un hacha de emergencia de la cabina.

Sin embargo, el piloto, con ayuda de algunos pasajeros y tripulantes de cabina, lograron reducir al atacante y evitar la tragedia.

La situación provocó que la aeronave comenzara a descender rápidamente. Al parecer, el copiloto pretendía cometer un atentado terrorista inspirado en los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.