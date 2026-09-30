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“El copiloto intentó asesinar al piloto”: pasajera del vuelo Flydubai

Una de las pasajeras habló de lo sucedido y aseguró que el avión estuvo “prácticamente fuera de control” cuando uno de los pilotos habría intentado atacar con un cuchillo al otro.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
10:14 a. m.
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Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv y que terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita, luego de un grave incidente dentro de la cabina de mando.

Pasajera reveló lo que ocurrió con el vuelo de FlyDubai

Una de las pasajeras, identificada como Miryam Shira Ohayon, habló de lo sucedido y aseguró que el avión estuvo “prácticamente fuera de control” cuando uno de los pilotos habría intentado atacar con un cuchillo al otro mientras la aeronave sobrevolaba Jordania.

Piloto habría intentado estrellar un avión con destino a Tel Aviv
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La mujer contó lo ocurrido a periodistas mediante el teléfono de su madre, quien la esperaba en el aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv.

Según Ohayon, el copiloto habría intentado atacar al capitán y posteriormente provocar que el avión se estrellara. “Estábamos a punto de estrellarnos”, relató la pasajera.

De acuerdo con su testimonio, varios viajeros intervinieron al darse cuenta de lo que estaba sucediendo y lograron reducir al hombre.

“Se evitó sencillamente gracias al ingenio de muchas personas que redujeron al copiloto y lo neutralizaron”, afirmó.

La pasajera también contó que un médico que se encontraba entre los viajeros ayudó a atender a los afectados durante los momentos de tensión.

Ohayon también aseguró que otra pasajera se acercó hasta la cabina y regresó alarmada al ver sangre, por lo que pidió ayuda a los demás viajeros. “Vio mucha sangre. Empezó a gritar y algunas personas entraron y redujeron al hombre”, relató.

Según la pasajera, la situación provocó que la aeronave comenzara a descender rápidamente. “El avión empezó a descender muy rápido. La gente pensó que iba a morir”.

Copiloto intentó asesinar a piloto de avión

Su madre, Yasmin Abukasis, también relató a la AFP lo que su hija le contó después de comunicarse desde Arabia Saudita. Según su versión, la joven le dijo que uno de los pilotos había intentado atacar al otro con un cuchillo y que los pasajeros habían escuchado gritos.

Videos muestran el terror que vivieron pasajeros del vuelo Dubái-Tel Aviv
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La aeronave, correspondiente al vuelo FZ 1073, terminó aterrizando en el aeropuerto de Tabuk, Arabia Saudita, alrededor de las 9:45 de la mañana.

La empresa encargada de gestionar el aeropuerto informó que tanto el capitán como el copiloto presentaban lesiones y fueron trasladados a un hospital.

Por su parte, flydubai confirmó que el avión sufrió un “incidente durante el trayecto”, pero señaló que todos los pasajeros se encontraban a salvo.

Hasta el momento, la aerolínea y las autoridades de los países involucrados no han entregado públicamente todos los detalles sobre lo ocurrido ni han confirmado las versiones difundidas por los pasajeros y medios israelíes.

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