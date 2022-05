15 cosas que no significan el cambio en primera

Hay que leer la Constitución para no estar hablando de golpes de Estado, ya que un golpe de Estado se le hace a un presidente y no al alcalde de una ciudad y sobre todo si a los que se autodenominan “Los del cambio” no les gusta que los suspendan, debe hacerle la queja a Petro, que fue el que ayudó a redactar el artículo 277 de la Constitución Política donde se establece que una de las funciones de la Procuraduría es la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñen cargos públicos, inclusive los de elección popular, pero en algo tiene razón Quintero, Colombia necesita un cambio, lo que sí es importante definir es qué significa el cambio, estas 15 cosas no significan un cambio para Colombia.



1. Obviamente, el cambio no significa proponer una JEP para narcos o proponer perdón para los paramilitares si votan por él.

2. O que el Clan del Golfo pida que voten por ese candidato del supuesto cambio.

3. O, ir a las cárceles a pedirle a los políticos condenados por corrupción que lo apoyen.

4. Hacer guerra sucia a los demás candidatos infiltrando las campañas del contrincante tampoco significa un cambio.

5. Tampoco que una de sus senadoras tenga el hermano extraditado y que además visite a los extraditables en la cárcel llevándoles dinero.

6. Mucho menos tener senadoras que admiten hacer campaña sucia para quemar candidatos.

7. Si tu cabeza de lista al Senado planea funerales a sus contendientes, sería muy difícil autodenominarse el cambio.

8. Ni que uno de los coroneles procesados por falsos positivos este en su campaña.

9. Igual el cambio no se va a dar si recibe a políticos de dudosa reputación como los responsables del desfalco de SaludCoop (Roy Barreras) o Armando Benedetti investigado por enriquecimiento ilícito.

10. Asimismo, no es el cambio si su jefe de debate es el que fue denunciado en el pasado por corrupción en el Sena.

11. Ninguno que aparezca borracho a dar discursos debería autodenominarse como el cambio.

12. Del mismo modo, alguien que les mienta descaradamente a sus seguidores mostrando un documento en inglés que plantea que sus propuestas son inviables, podría autodenominarse el cambio.

13. Tampoco si su fórmula vicepresidencial le gusta recibir subsidios, aun teniendo un patrimonio superior a 400 millones, podría representar algún cambio.

14. También sería un error llamarse el del cambio si quieres robarle el ahorro a los colombianos que cotizan en fondos privados, cuando el candidato que lo propone ni siquiera cotiza en Colpensiones.

15. O aparecerse haciendo campaña en Cúcuta junto a un terrorista que ha cometido crímenes abomínales contra niños, claramente no puede definirse como el cambio.



Mi recomendación es que cada vez que se encuentre con esos que hablan del cambio, copie este listado y recíteselo para que se acuerden.



Ahora, además de la mentira de que Petro es el cambio, también hay que capotear otra mentira y es la de que si no votamos por Fico en primera vuelta y se dividen los votos de Fico en candidatos como, Enrique Gómez o Jhon Milton, Petro ganaría en primera vuelta.



Eso es mentira, porque Petro tendría que sacar 10,2 millones de votos, es decir, que tendría que lograr que todos los de la consulta del Pacto voten por él y además conseguirse 4,5 millones de votos, tendría que lograr los votos de toda la lista Verde Centro Esperanza y de todo el Partido Liberal y buscar el resto que le hace falta entre la gente que no haya votado en marzo y eso es muy difícil en primera vuelta, porque Fajardo tiene su electorado, así no sea la mayoría y el Partido Liberal oficialmente ya está con Fico.



Y en dado caso, si lograra convencer a todos los Verdes que voten por él, más los del Partido Liberal y a todos los que no votaron en las elecciones al Congreso, ¿habría algo que hacer? Pues no, porque ya tendría la mitad más uno de los votos necesarios.



Incluso si todos los de Rodolfo, Enrique Gómez y los de Jhon Milton votaran por Fico, Petro no dejaría de ser el presidente. Eso para los Fiquistas que pretenden difundir miedo a los que quieren votar por ideas y no por voto útil.



Ahora, a los del voto útil en primera vuelta, si uno fuera racional y dijera hay que votar en contra de Petro les hago una pregunta: ¿Ustedes pueden garantizar que el 100% de los votos de Rodolfo Hernández se van a Fico en segunda vuelta? A mí me parece imposible, pero me parece más plausible que todo el bloque antiPetro se una a Rodolfo en segunda vuelta, ahí les dejo esa reflexión utilitaria, no sin antes hacerles una invitación: en primera vuelta voten sin miedo y usen el voto de opinión.



Si usted es provida, si usted es cristiano, si a usted no le gusta ni el globalismo, ni la ideología de género, ni el socialismo, ni todas esas ideas fracasadas, dé un mensaje contundente en primera vuelta, esta es la oportunidad que tenemos para dar ese mensaje, Enrique Gómez o Jhon Milton Claramente representan esa nueva derecha que quiere un cambio de verdad, lejos de la casta política, lejos del estatismo, y que defienden la vida, la libertad y la propiedad privada, ya en segunda vuelta nos veremos con todos los que estén en contra del Pacto de La Picota.

@Libertariosed en Twitter

*Pedagogo en emprendimiento infantojuvenil.