El deporte merece más recursos que algunas vergüenzas de las listas cerradas

Las muy cuestionadas y vergonzosas listas cerradas nos ponen en el riesgo de entregarle al país dolores de cabeza propios de la improvisación, el servilismo máximo y el rencor, encarnados en la mentira y el desequilibrio incoherente de personas que solo buscan caldear los ánimos y retorcer la opinión frente a sus propias carencias de conocimiento, decencia, trabajo y verdad.

La señora Isabel Zuleta, por poner uno de los ejemplos más inauditos de nuestra democracia, y que obtuvo tan solo 234 votos en su región, que fundó su estrategia de gobierno en quemar visceralmente candidatos, que habla día y noche sobre la inequidad que sufre Colombia. , y que llegó al Congreso arrastrada por esa misma fórmula de las listas cerradas; ha sido la principal detractora de la baja de sueldos excesivos de los congresistas. Incluso se ha comparado con deportistas, invitando a pensar por qué no se discute también bajarles el sueldo a ellos.

La señora Zuleta, promotora de la reelección presidencial inconstitucional, y que dice, merecer su salario por leer mucho, invitó a dar ese debate sobre la baja de sueldo de los deportistas. Hoy y acá con gusto se lo compramos.

Antes que nada, y frente a la absurda comparación, empecemos porque el deporte es quizás una de las salidas más dignas y menos prósperas, por lo menos en Colombia. En el caso puntual de los futbolistas, que empiezan sus sueños desde las canchas imaginarias de la misma tierra con balones de trapo en Tutunendo, el mismo Ituango, Quibdó, el alto Baudó, Uribia, San Jacinto, Tuchín; e incluso en las ciudades principales en localidades como Simón Bolívar, Castilla, Siloé, por mencionar algunas; la oferta para estos niños es elegir entre ese mismo sueño que nunca concluirá o las preocupantes alternativas de acciones propias que bien sabemos generan la inequidad.

En el país hay centenares de fundaciones que deben su esfuerzo a la empresa privada y que pretenden ayudar en este flagelo de alejar a la juventud de la violencia u otras opciones, apuntándole al deporte como una alternativa vital para el desarrollo propio, pero también para el bienestar de Colombia. A diario vemos enormes talentos en los patios de sus ranchos, en los ríos contaminados, en las laderas, o en las mismas vías terciarias, haciendo las proezas más impresionantes, dignas todas de Oro en los escenarios que tanto parecen corroerles a muchos.

De no ser por algunos gobiernos locales y municipales, la niñez en el país estaría a expensas de los eufemismos como los de la señora Zuleta y las doctrinas del resentimiento individual, cuyas convicciones no van más allá de justificar sus propias incoherencias con el deber cívico de aportarle a la sociedad desde sus propios núcleos y no desde un mercado orgánico de casi 3 millones de pesos que defiende y ejecuta a alguien como ella, que no se puede hablar de carencias.

El decrecimiento, pero el de los otros, parece ser la tesis que defiende Zuleta, que entre tanta lectura no ha tenido el tiempo de ver que el presupuesto para los deportistas colombianos se reduciría el próximo año en unos 848 mil millones de pesos, pasando de $ 1,312 billones en 2024 a 464 mil millones de pesos. Y eso que ahí estamos hablando de los que ya están encasillados en algún deporte y con cierto potencial representante.

No parece importar mucho tampoco el gasto excesivo de comitivas estrambóticas, desfalcos estatales, incremento de la corrupción, vicios de implementación contractuales, coimas, fajos de billetes en bolsas y maletines, y más de 1.500 millones de pesos tercerizados para activistas que hablen bien o disimulen. esos excesos. Todo esto ya como dé lugar es lo que defiende la señora Zuleta con su propuesta inconstitucional de reelección y arrastre permanente para que su voz, hoy monetizada, pueda seguir facturando incluso contra sus propios copartidarios.

Cuando Zuleta sugiere que pensemos el por qué Lucho Diaz, James, o “El Pibe” no se bajan sus ingresos, está desconociendo esas mismas razones de la tenacidad, esfuerzo, dedicación y LOGROS, que si perciben los patrocinadores, la empresa privada y los mismos colombianos que sin tintes nos unimos cuando ellos tienen un balón en los pies. Pero usted senadora, además de sus 234 votos ¿A quién une?, ¿Cuáles son sus logros?