¿Colombia en modo ‘no pain, no gain’?

En ocasiones suelo imaginarme a Colombia como una persona. No le otorgo características físicas, sexo ni género, solamente existe como individuo, como cualquiera de nosotros; alguien del común, a quien tampoco le daré un estatus socioeconómico.

Imagino cómo se comportaría Colombia en ciertos escenarios, algunos más pesimistas que otros, sin hacer de lado que hay siempre aspectos muy positivos. Esta vez la situé en un gimnasio.

Sería alguien a quien he visto varias veces en este lugar donde se fortalece el cuerpo y la mente, con quien ocasionalmente cruzaría el saludo al cambiar de máquina, también en la puerta del gimnasio al iniciar o terminar una intensa jornada de ejercicio.

Y me llama la atención, pues he notado que su personalidad es alegre, vigorosa, resiliente, enérgica, respetuosa por los demás, en fin. Pero también que en ocasiones carga un peso que podría estar sobreponiéndole presiones innecesarias.

Supongo entonces que le veo en la banca de pesas levantando varios kilos, con máxima concentración, pero con algo en su mirada que la aísla. Pareciera que al hacer ejercicio estuviera intentando sacar de sí misma aquellos dolores que llamaremos de patria, que aunque intentan someterla, no lo logran, pero tampoco cesan.

Le veo como alguien que ha intentado sobreponerse de aquellas decepciones que todos enfrentamos, que ha sufrido desamores, a quien le han roto la confianza, víctima de traiciones y otros males que ponen a prueba su carácter.

Es por eso que en determinados días le veo triste, con la mirada perdida. En alguna charla espontánea de esas que se dan en los pasillos de los gimnasios dijo que enfrenta algunos problemas económicos, familiares y también en su trabajo.

Algo le oí decir acerca de que le habrían robado un día una plata que tenía destinada para adecuar su casa, estudiar, alimentarse mucho mejor, entre otras cosas. Al parecer fue alguien cercano, que se vendió como amigo, y no.

No sería la primera vez que le pasa, pues en el pasado supuestamente prestó un dinero y no le pagaron; invirtió en un proyecto que fracasó... Alrededor de la plata ha sufrido varios impases. “¿Cuándo cesará la horrible noche?”, le escuché cuestionarse una vez.

Pero hay algo que me sorprende gratamente de Colombia y es que, a pesar de sus problemas y decepciones, sigue acudiendo al gimnasio para fortalecerse. No se rinde, aunque sí se queja, pero también se motiva: sabe que saldrá adelante, que vencerá.

No sabe cuándo ni cómo, pero se convence de que así será. Lo hará. Reconoce que aún es joven, que otros llevan una notoria delantera, pero así va caminando hacia adelante con determinación. A la fuerza adoptó la dinámica del no pain, no gain (sin dolor no hay ganancia), un concepto cuestionable, pero del que no le queda otra opción que aprender, hacer justicia, no repetir errores y continuar.