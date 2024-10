Paremos el fuego amigo

La votación del juicio de control político al Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se negó en el Senado de la Republica con una votación de 51 votos por el no y 9 por el sí, por lo que Bonilla no debe dejar el cargo en el gabinete del ministerial.

Lo que ha causado un revuelo fue que la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, votó negativamente. Por ese motivo, ha sido blanco de ataques desde la misma derecha, tal vez más incisivos que desde la izquierda. Es más, diría que la izquierda está engolosinada deleitándose con el espectáculo.

Recordemos algunas de las cosas que María Fernanda Cabal ha hecho como férrea opositora al gobierno de Gustavo Petro.

En su labor de oposición al gobierno de Petro la senadora ha presentado, solo en lo que va del 2024, más de 253 derechos de petición, 37 acciones judiciales entre tutelas, acciones de nulidad simple y de inconstitucionalidad. Además, ha presentado, solo en este año, 35 investigaciones poniendo en evidencia corrupción, derroche de recursos públicos y politiquería bien enraizada en el gobierno de Gustavo Petro.

María Fernanda Cabal fue quien reveló hechos como los viajes de Francia Márquez, los gastos de Benedetti como embajador, la corrupción con las ollas comunitarias, los gastos del Ministerio de la Igualdad en arriendos adornados de nula ejecución, el escándalo por la plata que usaron para la visita de los Duques Harry y Meghan, el recorte en el presupuesto para el deporte, y los más de 190 mil millones de pesos entregados a organizaciones de indígenas, entre otras cosas.

En un momento como el que vive Colombia, hace mucho daño que entre quienes somos oposición nos enfrasquemos en peleas entre nosotros. Suficiente daño logran los bodegueros amigos del gobierno para que nosotros utilicemos nuestras redes sociales para atacar a una de las fuertes opciones de la derecha para llegar a la presidencia. Si bien es cierto que hay otros candidatos, no es con puñaladas en la espalda que lograremos llegar a tener una candidatura ganadora.

Dejemos que los candidatos debatan, tengamos un proceso democrático en la escogencia de quien nos va a representar, pero hagámoslo de forma limpia, no cobrando con sangre un error que no hubiera cambiado la votación que terminó 51 contra 9. Si María Fernanda Cabal no se hubiera equivocado, el resultado hubiera sido 50 contra 10.

Y para que quede la constancia: Ya la senadora solicitó a la secretaría del Senado que cambie su voto en el registro final.