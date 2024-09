Comunicar sin gestión

En el mundo de la política, la gestión y la comunicación deben ir de la mano. Sin embargo, cada vez es más común ver cómo aquellos encargados de dirigir el destino de comunidades enteras intentan suplir la falta de resultados concretos con estrategias de comunicación vacías. Gobernadores, alcaldes, congresistas y demás actores políticos parecen haber olvidado que no existe comunicación que pueda subsanar la ausencia de una gestión efectiva. Es imperativo recordar que sin gestión no hay comunicación que valga.

El éxito en política no radica solo en saber comunicar, sino en tener algo sustancial que comunicar. Los electores no votan por promesas de papel, sino por resultados tangibles que mejoren sus vidas. La gestión no puede ser un mero formalismo; debe ser la base sólida sobre la cual se construye cualquier estrategia de comunicación política. De nada sirve un video bien producido en Instagram o una publicación viral en Facebook si detrás de esas imágenes y palabras no hay una gestión efectiva que las respalde. La política no puede ser solo una cuestión de percepción, debe ir más allá para ser una cuestión de hechos.

Los ciudadanos no se conforman con discursos vacíos y promesas incumplidas. La confianza se gana con acciones concretas, con la ejecución de programas, proyectos y políticas públicas que generen un impacto real en la comunidad. En este sentido, la comunicación política debe ser cercana, pero no puede ser un ejercicio de marketing sin sustancia. Debe ser un reflejo fiel de lo que se está haciendo, de los avances reales, de las dificultades superadas y de los retos que se están enfrentando.

Los gobiernos, desde el nivel nacional hasta el local, tienen la responsabilidad de mostrar resultados. Cuando los ciudadanos ven mejoras palpables en su entorno, cuando se sienten escuchados y ven sus necesidades atendidas, la comunicación fluye de manera natural y auténtica. En cambio, cuando la gestión es deficiente, la comunicación se convierte en un esfuerzo desesperado por maquillar la realidad, lo que inevitablemente genera desconfianza y rechazo.

Los partidos políticos tampoco escapan a esta realidad. Es fácil caer en la tentación de vender una imagen atractiva, de prometer el cielo y la tierra durante las campañas electorales, pero sin una gestión efectiva que respalde esas promesas, la credibilidad se desvanece rápidamente. Los equipos de comunicación no pueden ni deben ser los encargados de tapar los agujeros de una mala gestión. Su función es amplificar los logros, comunicar los avances, enfrentar las crisis, pero siempre con base en una realidad concreta.

En definitiva, la comunicación política no puede ser un simple artificio para maquillar la inacción o la incompetencia. Es vital entender que cuando los gobiernos cumplen con su deber de gestionar, deben dar el siguiente paso: comunicar de manera efectiva. Si la tarea de gestionar se está haciendo bien, comunicar se convierte en una herramienta fundamental para que esos logros sean conocidos, valorados y comprendidos por la ciudadanía. Sin una comunicación clara, honesta y cercana, incluso la mejor gestión corre el riesgo de pasar desapercibida. Al final, sin gestión no hay comunicación que valga, pero sin comunicación, tampoco hay gestión que trascienda.