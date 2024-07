Un desahogo por Colombia

El desahogo

El fútbol es el mejor deporte del mundo y eso no tiene discusión. Es el deporte más lindo, pero también es el más cruel y sádico. El que te puede llevar a lo más alto y soltarte en caída libre como si no hubieras logrado absolutamente nada. El único deporte, de hecho, la única cosa en el mundo capaz de unir a millones de personas sin importar su naturaleza, su condición social, económica, sus ideales políticos, y cualquier cualidad que nos segmenta a unos con otros.

A penas es mitad de año, y lo que vivimos el domingo fue tan visceral, tan apasionante, tan increíble, que esta semana será un largo 25 de diciembre donde todos simplemente existimos. Anhelaba escribir mi columna número 23 con la satisfacción de ser campeones, pero así es el fútbol, un reflejo cruel y mezquino de la vida misma. El drama, la acción, el romance, la comedia y la tragedia, todo en uno solo.

En días como estos, mejor que nunca, vale la pena leer un poco de estoicismo para darle un bálsamo al alma. Apelar a la insensible racionalidad y el burdo autocontrol, para tener una aceptación tranquila de aquellos sucesos que están fuera de nuestro control. Ojalá fuera tan sencillo como suena.

El camino

Me niego rotundamente a pensar que el destino de Colombia sea quedar subcampeón siempre, y no estoy hablando precisamente de fútbol. Me niego a pensar que lo único que puede unir a este país es el fútbol. Me niego a pensar que la felicidad masiva de nosotros como colombianos solo dependa de lo que suceda en 90 minutos de juego. Me niego a pensar que no somos capaces de celebrar cualquier cosa sin tener una tragedia que lamentar al día siguiente. Colombia es mucho más que eso y de todos depende que las cosas puedan mejorar en nuestro país, porque no estamos destinados a tener una historia de subcampeones.

Colombia tiene absolutamente todo para salir campeón, y nuevamente, no estoy hablando del fútbol. Estoy convencido de que nuestro país no tiene nada que envidiarle a otros países del mundo. Estoy convencido de que Colombia es capaz de llegar más lejos. Estoy convencido de que el mundo sabe que, si nos creemos el cuento, y nos damos cuenta que somos un país grande, no hay quien detenga el triunfo de Colombia.

Como dice un viejo adagio popular colombiano “el camino es largo y culebrero”, sin embargo, nosotros ya hemos andado una gran parte del camino y tenemos muchas lecciones aprendidas para superar las culebras que se interponen en nuestro andar. Colombia es cada día más grande, y no me refiero a territorio ni población. Somos un país que por años se ha ido posicionando en la geopolítica mundial que, a pesar de sus trasegares políticos, ha decidido avanzar y hoy somos más grandes que ayer y mañana seremos más grandes que hoy.

Más orgullo señores

Bendito sea el fútbol y todo el orgullo que despierta en el ser colombiano. Desde el 2014 no vivíamos algo tan épico, tan magistral, tan caótico. El orgullo de ser colombianos y de encaminarnos todos hacia un mismo objetivo. Una frase ideal que ojalá estuviera más cerca de la realidad que de la utopía. Ese orgullo que lograron despertar 22 colombianos (entre vallecaucanos, chocoanos, rolos, paisas, cordobeses, guajiros, y santandereanos) que le dieron alegrías necesarias, pero nunca suficientes, a un país sumido en el capricho de la inestabilidad política, económica y social.

Por años las cosas no han estado bien, pero ese orgullo de ser colombianos nos debe seguir uniendo cada día más para superar cualquier obstáculo o “culebra” que se atraviese en nuestro camino.

Los colombianos somos mucho ambiente como para quedar subcampeones, y repito, no estoy hablando de fútbol. Colombia debe ser más consciente de su potencial, de lo que somos. No merecemos más subcampeonatos, merecemos salir campeones, merecemos lo mejor. No podemos conformarnos con nada si queremos llegar hasta donde somos capaces de hacerlo.

Estamos escribiendo nuestra historia como país, ojalá que pronto se terminen los capítulos de la guerra, la incapacidad política, la ideología empobrecedora, los políticos con delirios mesiánicos, y los subcampeonatos con notas al pie de página con palmadas en la espalda sobre cómo casi lo logramos. Nuestro país está destinado a ser aún más grande, pero debemos creernos el cuento y saber que nuestro objetivo no debe ser llegar a la final, sino salir campeones.