La escalera a un fracaso económico anunciado

Después de que en la madrugada del jueves de esta semana fuera aprobado el texto de la reforma tributaria podríamos vislumbrar posibles efectos para los siguientes periodos en la economía colombiana. De todos los posibles efectos que se pueden analizar haré hincapié en uno en particular:

Los precios son sagrados

A pesar de que muchos sectores de la economía, desde el sector minero, hidrocarburos, panadero, tendero inclusive hasta taxistas e informales como el mototaxismo se han manifestado en contra de algunos puntos de la reforma tributaria ya aprobada, la mayoría fueron desestimados por parte de Gobierno. Los efectos de las decisiones tomadas por el ejecutivo y el legislativo llevarán a que tengamos un aumento considerablemente en el costo de vida del ciudadano común; está más que claro que debido a las diferentes situaciones en el mundo existe un aumento en algunos productos básicos, pero localmente acabamos de ver cómo le pusieron un “costoso peaje” al movimiento económico del país.

La suma de los efectos externos con los internos nos llevará a un siguiente año muy complejo a nivel económico y por ende social, vemos un peso debilitado, una alta inflación y un crecimiento económico casi llegando a cero, mientras que el ejecutivo envía mensajes difusos y en varias ocasiones chocantes con lo que requiere la situación actual.



Lo que más debería preocuparnos no es solo lo anterior sino los pasos en la escalera que el Gobierno parece estar dando, mientras se hablaba de decrecimiento económico pasó de agache un mensaje del Gobierno donde proponían que se tuviera en cuenta un posible control de precios. Al momento en que estos se ajusten a la nueva realidad, impuesta por la reforma tributaria, sonará con más fuerza un posible control de precios para intentar controlar lo que ellos mismos generaron.



Los que creemos en el liberalismo económico sabemos que la libertad en los precios son un pilar de la economía funcional. Adicional, los precios cumplen una función vital en la economía y es transmitir información, la libertad en el movimiento de los precios es lo que da las señales para saber cuándo aumentar o disminuir producción permitiendo tener mejores eficiencias económicas aumentando crecimiento. Bien decía Hayek que por más que un gobernante tuviera buenas intenciones para coordinar a toda la sociedad con mandatos y órdenes coactivas, no podría hacerlo, debido a que no podría reunir toda la cantidad de información necesaria para lograrlo.



Esta columna y las siguientes serán en especial énfasis para mostrar las consecuencias de una seguidilla de toma de decisiones que parece haber iniciado el Gobierno que nos llevarán a una situación compleja y para la cual necesitamos advertirlo.



@gabrielolier

Emprendedor e ingeniero