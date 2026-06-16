La revolución verde en la microempresa

Mientras tanto, miles de empresarios de la micro seguían concentrados en resolver desafíos más urgentes: vender más, mantener el empleo, pagar proveedores, sostener sus negocios en medio de la incertidumbre.

Sin embargo, algo ha comenzado a cambiar. Cada vez más emprendedores está entendiendo que la sostenibilidad, desde su dimensión ambiental, no es un lujo ni una tendencia pasajera sino una forma inteligente de hacer y permanecer con su microempresa. Este concepto se traduce en encontrar maneras de producir mejor, aprovechar los recursos de forma más eficiente, reducir desperdicios, cuidar el entorno, construir relaciones de largo plazo, tener una propuesta diferenciada en el mercado y, al mismo tiempo, fortalecer la rentabilidad del negocio.

La transformación está ocurriendo en silencio, lejos de los grandes titulares, pero muy cerca de los territorios. Se está dando en fincas que implementan agricultura ecológica y sistemas de riego más eficientes; en productores que apuestan por abonos orgánicos y tecnologías como la hidroponía solar; en empresarios que convierten los residuos en nuevas oportunidades a través de modelos de economía circular; en iniciativas de ecoturismo que promueven la conservación de los recursos naturales; y en negocios que desarrollan materiales biodegradables o invierten en eficiencia energética o hídrica para reducir su impacto ambiental. Son miles de pequeñas decisiones que están cambiando la manera de producir y demostrando que la sostenibilidad también puede ser una fuente de innovación, competitividad y crecimiento empresarial.

Y estas buenas prácticas aplican a todos los sectores. Uno de esos casos es el de Ecowakeup, una empresa familiar creada por los hermanos John Jairo y Jaime Quintero. Lo que comenzó como una iniciativa emprendedora se convirtió en una propuesta de valor enfocada en la producción de insumos biodegradables para el lavado y detallado automotriz. Detrás de cada producto existe una convicción sencilla pero poderosa: es posible desarrollar una actividad económica que contribuya al cuidado del agua y promueva prácticas más responsables con el medio ambiente.

Hoy la empresa genera empleo, tiene presencia en Medellín y el Área Metropolitana, distribuye sus productos en distintas regiones del país y demuestra que la sostenibilidad puede convertirse en un motor de crecimiento empresarial. Su historia refleja algo que vemos con frecuencia en los territorios: cuando los emprendedores tienen acceso a oportunidades, conocimiento y financiación adecuada, son capaces de liderar transformaciones que benefician tanto a sus negocios como a sus comunidades.

Esa realidad nos ha permitido comprender que la transición hacia modelos productivos más sostenibles no ocurrirá únicamente desde las grandes decisiones globales. La microempresa se convierte en un segmento empresarial con alto potencial para multiplicar impactos positivos en materia ambiental; desde miles de pequeñas decisiones cotidianas tomadas por empresarios y emprendedores que buscan innovar, adaptarse y prepararse para los desafíos de un mercado cada vez más consciente del medio ambiente y de lo que consume, por tanto, también de lo que produce.

El acompañamiento en materia de sostenibilidad, a cientos de empresarios me ha mostrado que existe una voluntad creciente de transformar la forma en que producimos. Como esta hay miles de historias de innovación, capacidad y compromiso con el futuro, generando un cambio en su entorno. En una época marcada por los desafíos ambientales, necesitamos comprender que la sostenibilidad es una responsabilidad colectiva y también es una oportunidad económica. Los empresarios que logren adaptarse, optimizar recursos, reducir costos y responder a las nuevas demandas de los consumidores estarán mejor preparados para crecer y permanecer en el tiempo.

La buena noticia es que esa transformación ya está ocurriendo en nuestros barrios, municipios y regiones. Está naciendo desde pequeñas empresas que entienden que producir de manera responsable no significa producir menos, sino producir mejor. Y cuando la sostenibilidad se construye desde la microempresa, su impacto trasciende los negocios: fortalece los territorios, genera empleo, protege los recursos y abre caminos de desarrollo para las próximas generaciones.