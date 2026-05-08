“pruebas científicas” en Estadística

Ni hace 4 años, ni hace 2 meses, ni estos últimos días plagados de tantos escándalos y denuncias de fraude cuya única prueba irrefutable parecen encontrarse en estos palitos, iguales de fiables a las 60 horas que dicen que trabajamos diariamente en Colombia. ¡60 horas! Jaja

Lo anterior sería un chascarrillo más, sino fuera porque dentro de las torpezas y las cifras inventadas; porque esto no tiene otra explicación: “150 mil municipios”, deudas “históricas” que parecen terminar en saqueos, bolsas de basura, denuncias de presunta plata en cajas, cuadros francamente carentes de toda estética por más de 75 millones de pesos para saciar la egolatría de un trabajador que sale por la puerta de atrás y sin rendirle ningún honor, y tantos excesos, no le costaran al país de forma deliberada, billones en déficits y un tremendo atraso en años.

Acá es donde recordamos a Irene Vélez cuando hablaba de 10 mil billones de deuda, mientras ignorábamos que casi era una confesión de cómo iba a quedar el país luego de este intento de laboratorio tremendamente nocivo para Colombia. Hoy estamos fregados en todo. Salud, educación, transporte, en dónde sólo en 2025 la ejecución real fue del 13%, ¡el 13%! Arrojando además casi 14 billones de pesos en pretensiones fiscales que debería pagar la nación.

En el sector de minas y energía, y según el más reciente informe de la Contraloría presentado al gobierno entrante, existe una deuda de casi 5,6 billones, de los cuales 3 billones son de la intervenida para nada Air-e, generando un riesgo sistémico para el súper niño que nos va a llegar en los próximos meses. Desde hace más de 2 años, las empresas, el sector eléctrico y diferentes autoridades venían ofreciendo alternativas para que el ministerio de Minas y Energía se pusiera al día, pero allá parecían más ocupados en tomarse fotos con Maduro.

Hoy no existen recursos para financiar el programa Adulto Mayor, por casi 3.2 billones, mientras se rifaron diferentes contratos en objetos misionales incompetentes para atender a la primera infancia. A juicio de la misma Contraloría este tema es “aberrante” puesto que los recursos para la niñez deben ser sagrados.

Hoy el presupuesto general de la nación para 2027 ya tiene un desfalco de hasta 30 billones, mientras aún hoy, a pocas horas de dejar su desastrosa presidencia, los que están, insisten en seguir endeudando al estado buscando eufemismos rimbombantes y sentimentales que ya nadie cree.

Hoy, ni las estrellas de la galaxia, ni las mariposas amarillas, ni las ínfulas de Aureliano, o hijos del también resentido Simón Bolívar, salvan las escabrosas cifras reales que se seguirán encontrando, en el que quizá, ha sido el accidente histórico más doloroso para Colombia, y del cual, hasta el metalero contratado ayer para que saliera en televisión nacional como experto en estadística, ya hoy saliera a decir que él solamente estaba analizando datos sin conocer la fuente, las motivaciones o el lugar de su realización.

¿Se quedará Gustavo Petro a rendirle cuentas al país de lo que fue su gestión? ¿Usted qué opina?