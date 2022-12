Lula, una oportunidad para Colombia

Este domingo asumirá como presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, quien comienza un tercer mandato no consecutivo. Para Colombia se trata de una nueva oportunidad de renovar una relación que se ha limitado a la cordialidad, pero que históricamente no se ha profundizado y se ha alejado de su potencial. Si bien el comercio binacional se ha robustecido en el último tiempo y se ha capitalizado en buena medida por el acceso a un mercado de 250 millones de personas con las ventajas arancelarias otorgadas por Mercosur (Acuerdo de complementación económica ACE72), Brasil está aún lejos de ser una prioridad en nuestra política exterior. Esto es aún más comprobable si se compara el vínculo con el de otros vecinos con quienes se han desarrollado lazos más robustos como es el caso de Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Venezuela, entre otros.

Brasil, a diferencia de los anteriores, no ha estado presente como garante o facilitador de los diferentes procesos de paz que han tenido visos de internacionalización. Solamente en el gobierno de Álvaro Uribe y cuando era presidente el mismo Lula da Silva, Brasil se involucró en operaciones humanitarias que permitieron la liberación unilateral de secuestrados por parte de las FARC. De igual forma, cuando ocurrió la trágica y sangrienta toma de Mitú en noviembre de 1998 por parte de esa guerrilla, la Fuerza Aérea pudo apoyar las labores del ejército en la Operación Vuelo del Ángel gracias a que Fernando Henrique Cardoso por pedido de su homólogo Andrés Pastrana, quien autorizó el uso de pistas de aterrizaje a ese lado de la frontera (la guerrilla había dinamitado la pista del aeropuerto de Mitú).

Los cuatro años de Jair Bolsonaro, que coincidieron con los de Duque, no pudieron aprovecharse en buena medida por el abandono de la proyección regional brasileña. Los gobiernos que lideraron el Grupo de Lima y más recientemente Prosur, sobre todo Colombia, pensaban tener en Bolsonaro un aliado que, habida cuenta del peso regional brasileño, aumentaría la incidencia y legitimidad de dichos espacios. Sin embargo, este prefirió centrarse en los asuntos internos y, como pocas veces en la historia democrática brasileña, el país vivió una introspección que lo alejó de su zona natural. Bolsonaro confirmó el abandono de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y se retiró sorpresivamente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) antecedida por el Grupo de Río, un espacio de diálogo político que había sido fundamental para Brasil en el pasado reciente.

Duque trató de apoyarse en Bolsonaro para relanzar el Pacto Amazónico como se conoce a (la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica), pero se topó con un discurso soberanista en el que no había voluntad de cooperación regional, ni siquiera con vecinos en la misma sintonía ideológica. La decisión de abrir la zona al desarrollo comercial, llevó al aumento desproporcionado en la depredación de la selva amazónica. En 2015 se llegó a un mínimo histórico de 6.200 km2 de áreas deforestadas, luego de que esa cifra 10 años atrás llegase a los 19 mil km2. Pues bien, con Bolsonaro esa cifra escaló para superar los 13 mil km2, esto sin contar las denuncias de ecocidio y etnocidio de grupos indígenas que decidieron llevar la denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La llegada de Gustavo Petro y ahora de Lula representa una oportunidad real para convertir la Amazonía en un tema de agenda regional. El discurso del colombiano en la Asamblea General de Naciones Unidas fue contundente y a pesar de las críticas por una supuesta condescendencia frente al consumo de drogas, Colombia parecería mantener la postura firme de convertir la defensa de la selva en derrotero de su política exterior. Lula ha prometido acelerar la transición ecológica y reestablecer las políticas de preservación de la Amazonía que fueron abandonadas por su antecesor. Por ende, Brasil es el aliado más importante para Colombia en América Latina en el propósito de modificar sustancialmente el enfoque de combate de las drogas en el que se incluya la reforestación y las consideraciones ambientales no sean secundarias.

Ahora bien, las buenas intenciones no serán suficientes y este Lula no será el mismo que gobernó entre 2003 y 2011. No dispondrá de los márgenes de maniobra amplios como para adelantar políticas ambientales que, de alguna manera, retrasen la reactivación económica, menos aún con una dependencia del centro para gobernar y de un sector empresarial que decidió apoyarlo por las promesas de crecimiento económico, algunas de las cuales pueden reñir con el medio ambiente. No será fácil, pero es una buena noticia la voluntad de Lula de relanzar el Pacto Amazónico, volver al seno de la Celac e incluso revivir la Unasur. Colombia podría sumar un aliado en la cruzada para que Venezuela vuelva a los circuitos regionales y, con ello, se siga ambientando un diálogo y una eventual transición política. Por eso no sorprende que este 1 de enero Petro se haga presente en la investidura de Lula, llamado a ser el aliado más cercano de Colombia en este progresismo con vocación ambiental.

@mauricio181212

Profesor de la Universidad del Rosario