Lejos de la paz total

Una moto bomba le estalló de frente a don Rafael y para el resto de Colombia fue como una bofetada de realidad que nos dio ‘Iván Mordisco’. Don Rafael, un hombre de 57 años que salió de Venezuela, tal vez, buscando una vida mejor en nuestro país estuvo a punto de perderla en Jamundí, municipio que ha sido atacado 17 veces a punta de ráfagas de fusil, bombas y granadas.

En Jamundí, que está a menos de 30 minutos de Cali, las Farc han arremetido en contra de la población sin piedad. Pusieron grandes pancartas e instalaron retenes ilegales, pero no, no podemos hablar en pasado cuando están más que en presente: hostigan y acorralan a sus habitantes y a los niños les arrebatan su libertad.

Según la Defensoría del Pueblo, de lo poco que se reporta, solo en 2023 se registraron 184 casos de reclutamiento de menores de edad. Cauca es el principal departamento, pero Valle está en los primeros lugares de esta fatídica lista.

No les basta con apoderarse de Nariño y Cauca, quieren ir por el Valle. ¿Nos debemos resignar a que estos criminales se sigan enquistando en nuestros territorios?

El presidente Gustavo Petro decía, esta semana, desde Suecia: “Colombia le está hablando al mundo de paz, está mostrando su propia experiencia”, pero los colombianos nos preguntamos ¿cómo hablar de paz cuando la barbarie está cercando a su gente? cuando hay criminales que juegan con vidas ajenas.

Para nosotros es terrorismo puro, para ellos un negocio redondo que tienen que blindar y alejar de las autoridades. Jamundí, famoso por el dulce de su cholao, tiene la amargura de poseer tierras fértiles para la hoja de coca y a eso sí que le están sacando jugo las disidencias de las Farc.

De acuerdo con las cifras reveladas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), este municipio en 2016, año en el que se firmó la paz, tenía un poco más de tres hectáreas de coca sembradas; pero en 2022, ya con Petro en el poder, tenía 1.084 hectáreas. El aumento es monstruoso, como lo es la guerra misma. Es del 29 mil por ciento, ¡una barbaridad! Crecieron más los cultivos que la misma población, sin duda.

Población que, tal vez cultiva, pero no gana porque la renta se la embolsillan los terroristas. Por esas millonarias ganancias que sacan a costa de la vida de nuestros militares y policías, de la comunidad y de los niños que se llevan contra su voluntad y la de sus padres, es que yo me atrevo a decir que no, que no es cierto que la cocaína no es más venenosa que el petróleo.

Y mientras la gobernadora y la alcaldesa piden al Gobierno más presencia militar y del mismo presidente, el frente Jaime Martínez sigue sumando ceros a sus finanzas con 14 kilómetros de vía que tienen libres para el transporte de la droga hasta el río Naya. Pero también transportan oro, que extraen ilícitamente.

Según la gobernadora de Valle, Dilian Francisca Toro, “ganan 29 millones de dólares al año con la minería ilegal”. ¿De verdad ustedes creen que con esas ganancias van a preferir la paz y van a dejar las armas? ¿de verdad presidente Petro, va a sentenciar al Valle del Cauca a que siga inundándose de coca?

La imagen de don Rafael tirado en el piso herido, aturdido y aterrado es el reflejo de Colombia, un país que no entiende cómo salir de una guerra heredada, pero inmerecida. Temo darle la razón al ensayista holandés Rob Riemen, quien dice que la guerra es el síntoma de una sociedad que ha perdido su rumbo. ¿Lo perdimos?