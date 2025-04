🔴EN VIVO🔴 Querétaro vs. León: ¡James Rodríguez quiere volver al triunfo!

🔴EN VIVO🔴 Querétaro vs. León

Este viernes 4 de abril, Club León visitará a Querétaro Fútbol Club para disputar un duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga MX Clausura 2025. Los comandados por Eduardo 'Toto' Berizzo intentarán volver al triunfo y salir de la crisis deportiva. Siga EN VIVO todas las incidencias del partido de James Rodríguez.

Los 'esmeraldas' están atravesando un momento complicado, pues perdieron sus últimos tres partidos: 2-1 vs. Santos Laguna, 2-1 vs. Necaxa y 1-2 vs. UNAM Pumas. Además de esta seguidilla de derrotas, fueron excluidos por la FIFA para disputar el Mundial de Clubes y están dependiendo del fallo del TAS para volver a figurar en dicha competencia.

Rodríguez Rubio, quien jugó los últimos 31' minutos en la derrota contra Pumas, sería inicialista en el Estadio Corregidora. Berizzo emplearía a sus principales figuras para obtener la victoria y poder pasar a Toluca en la tabla de posiciones.

León arrastra un notable invicto contra Querétaro en condición de visitante y tiene la convicción de darle una alegría a la afición de la 'fiera', que no quiere perder la ilusión que surgió luego del invicto conseguido en las primeras diez jornadas.

Querétaro Fútbol Club vs. Club León: posibles formaciones

Benjamín Mora usaría este '11' vs. León

Arquero: Jorge Hernández.

Jorge Hernández. Defensores: Francisco Venegas, José Canale, Franco Russo y Óscar Manzanárez.

Francisco Venegas, José Canale, Franco Russo y Óscar Manzanárez. Mediocampistas: Kevin Escamilla, Federico Lértora y Rodrigo Bogarín.

Kevin Escamilla, Federico Lértora y Rodrigo Bogarín. Delanteros: Adonis Preciado, Ronaldo Cisneros y Lucas Rodríguez.

Eduardo Berizzo y su potencial alineación vs. Querétaro

Arquero: Óscar Jiménez.

Óscar Jiménez. Defensores: Salvador Reyes, Paul Bellón, Stiven Barreiro y Sebastián Santos.

Salvador Reyes, Paul Bellón, Stiven Barreiro y Sebastián Santos. Mediocampistas: Nicolás Fonseca, Rodrigo Echeverría, James Rodríguez y Andrés Guardado.

Nicolás Fonseca, Rodrigo Echeverría, James Rodríguez y Andrés Guardado. Delanteros: Steven Mendoza y Jhonder Cádiz.

Querétaro Fútbol Club vs. Club León: hora y dónde ver

Día: viernes 4 de abril.

viernes 4 de abril. Hora: 8:00 p. m. (Colombia).

8:00 p. m. (Colombia). Estadio: Estadio Corregidora.

Estadio Corregidora. Árbitros: Quintero Hernández / VAR: Ortiz Nava.

Quintero Hernández / VAR: Ortiz Nava. Fecha: 14 de la Liga MX Clausura 2025.

14 de la Liga MX Clausura 2025. Transmisión: ViX+ y Claro Sports.