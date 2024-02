Un silencio atronador

Desde que el chavismo llegó a Venezuela se nos ha vuelto costumbre la persecución a opositores, empresarios y periodistas. De a poco la democracia en ese país se fue desvaneciendo entre expropiaciones, cierres de medios y capturas de políticos con posturas distintas. Y así como las mínimas garantías constitucionales fueron desapareciendo también lo hacía la posibilidad de que en ese país se hicieran unas elecciones libres y transparentes.

Se ufanan quienes defienden ese régimen diciendo que en Venezuela se han hecho decenas de procesos electorales como si en este caso lo que contara fuera la cantidad y no la calidad.

Nos acercamos a unas elecciones presidenciales y el gobierno, como en otras oportunidades, decidió sacar del cajón el manual de argucias y trampas para manipular el proceso y de paso borrar del panorama a quienes eventualmente podrían hacerle resistencia.

María Corina Machado, principal candidata de la oposición fue inhabilitada por el Tribunal Supremo por 15 años para ocupar cargos públicos, muy conveniente decisión precisamente cuando empieza a afinarse la campaña.

Aunque este hecho desató una ola de rechazo y estupor, incluso de gobiernos afectos al régimen, por los lados del gobierno colombiano no ha habido un pronunciamiento contundente.

No es la primera vez que el chavismo deja ver su talante antidemocrático. Por allá en junio del 2007 Chávez calificó de "victoria de mierda" el triunfo de la oposición en el referéndum que pretendía reformar la Constitución; y acordémonos de diciembre de 2015 cuando la Mesa de Unidad Democrática obtuvo 109 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional, un triunfo nítido y, así y todo, el régimen encontró la forma de enlodarlo.

Unos meses después Maduro impuso una Asamblea Constituyente que lo primero que hizo fue quitarle los poderes a la Asamblea elegida en las urnas. Mientras todo esto pasaba ante la mirada indiferente de algunos, en los últimos años se encendió una muy eficiente maquinaria de desprestigio y persecución que deja, según cifras de la ONG Foro Penal, 261 presos políticos.

El hecho más reciente es la detención de Rocío Sanmiguel, una reconocida defensora de derechos humanos, su captura provocó el reclamo vehemente de varios gobiernos y organismos internacionales, hasta Naciones Unidas se declaró alarmada por lo sucedido. Esta grave situación tampoco ameritó una palabra del gobierno colombiano.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Caracas se pronunció preocupada lo que desató la ira del régimen que de inmediato expulsó a los diplomáticos.

Es curioso que semejante agresión tampoco mereció una posición de la Cancillería, sobre todo si se tiene en cuenta que solo unos días antes el propio presidente Petro valoró el llamado de la ONU a la Corte Suprema para elegir Fiscal: "Ya no es el pueblo solo, el verdadero soberano, ahora es el mundo", dijo el mandatario en su momento, pero evidentemente no le pareció grave que los vecinos expulsaran a la misma oficina, pero en Caracas.

¿Son importantes o no los pronunciamientos de la ONU? ¿Merecen respeto o eso depende del tema sobre el que lo hagan? Parece que esto último sí.

Si se trata de no caer en injerencia de asuntos internos de otros países, pues, ¿Por qué referirse al entonces candidato Milei en plena campaña presidencial argentina, sí es permitido? "No tengan dudas, no hay que votar por la barbarie, y siempre hay que votar por la esperanza", escribió Petro en un claro rechazo al actual presidente argentino.

Pero hay que decirlo, no todo ha sido silencio sobre la crisis venezolana, la migración de miles mereció unas palabras, pero para echarles la culpa a los “gringos” de la salida masiva de personas hacia Colombia.

Esa teoría es pretender “desmontarse por las orejas" de un fenómeno que no es más que la consecuencia por desbaratar la economía y esta es su cara más catastrófica. El reporte de Migración Panamá revela que el año pasado cruzaron la selva del Darién 540.000 migrantes, el 70% eran venezolanos.

Son hechos dolorosos, Venezuela que hace unas décadas era uno de los países más ricos de América Latina se convirtió en un remedo de democracia y en el laboratorio donde se ensaya un modelo empobrecedor y mezquino que entre prueba y error se llevó por delante millones de personas.

El canciller encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo, aseguró que el gobierno nacional hace una discreta y silenciosa labor para lograr que Maduro cumpla el acuerdo de Barbados.

Esperamos que se concrete la palabra empeñada pero francamente hay suficientes razones para dudar: La inhabilitación de la líder más importante de la oposición; la captura de una valiosa defensora de derechos humanos; la expulsión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU; 261 presos políticos.

Todo esto resuena en los oídos de líderes mundiales y organismos internacionales, pero pareciera que, en la Casa de Nariño, no. Tal vez por eso el silencio de Bogotá se hace cada vez más atronador, suena a indolencia y peor aún, ese silencio, aunque crean que no, se escucha por todas partes.



*Gustavo Nieto, subdirector de Noticias RCN.