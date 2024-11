¿Qué más tiene que hacer Luis Díaz para ganarse nuestro cariño?

Luis Díaz se lució con un triplete en Champions League y su gesta deportiva no tuvo los mismos 'bombos y platillos' que el doblete de 'Juanfer' Quintero en semifinales de Copa Sudamericana o, incluso, que las recurrentes suplencias de James Rodríguez en Rayo Vallecano. Pareciera que no es colombiano. Muchos no han dimensionado lo que significa tener a un compatriota en el onceno titular de Liverpool y a pesar del poco reconocimiento, 'Lucho' deja la piel cada vez que se pone la 'tricolor'.

Díaz está a cuatro goles de convertirse en el máximo goleador colombiano en la historia de la Champions League. Es el único que ha sido titular en una final de una 'Orejona' y el 'cafetero' más relevante en la Premier League, a pesar de que el 'Panita' es el único que la ha sabido ganar. Le ha anotado a todos los del 'Big Six' y ya tiene nueve títulos en Europa.

A pesar de que anotó dos goles y fue titular en todos los partidos, las cosas no le salieron en la Copa América. Aprendamos de los acelerados que crucificaron a Lionel Messi después de Brasil 2014 y los tres subcampeonatos de Copa América. Fueron ellos quienes llevaron a 'La Pulga' a su temporal retiro. Afortunadamente, - para los argentinos y sus millones de aficionados -, encontró las fuerzas para conquistar el Maracaná, Catar 2022 y el bicampeonato de Conmebol.

¿Ya olvidaron su doblete contra Brasil? ¿Ya olvidaron sus cuatro goles en la Copa América 2021 para darnos la medalla de bronce? ¿Ya olvidaron que a pesar del secuestro de su padre siguió jugando al fútbol para dejar el nombre de Colombia en lo más alto?

Díaz maravilla en todo el mundo menos en su propio país. Empecemos a darle un trato justo a un jugador que la 'rompe' todos los fines de semana en los mejores estadios del planeta. 'Lucho' es de esta tierra y si empieza a sentir nuestro apoyo va a ser imparable.