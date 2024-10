Adiós One Direction, adiós Liam Payne...

Cuando tenía 10 años escuché hablar de 'One Direction' por primera vez. Unas compañeras del colegio los mencionaron sin poder dejar de resaltar que eran increíbles...Sinceramente, en ese momento dudé de lo que decían pero horas más tarde, al llegar a mi casa, la curiosidad me invadió diciéndome '¿por qué no?'

Fue entonces cuando busqué 'One Direction' en YouTube, una gran variedad de videos aparecieron, elegí uno que llamó mi atención: Live While We're Young. La canción me pareció contagiosa, me encantó el video y creo que fue entonces cuando conocí el 'amor a primera vista'.

Nunca había sido fan de algún artista, de hecho, después de One Direction, nunca volví a serlo, pero en ese momento era en todo lo que pensaba. Empecé a escuchar todas sus canciones, veía todas sus entrevistas, aprendí todo sobre ellos y tiempo después quería tener todo de ellos.

Mientras otras niñas se preocupaban por sus primeros amores o primeros besos, yo solo pensaba en One Diection, lo cual ahora me hace reír muchísimo pero me hace sentir orgullosa porque a mis 10, 11, 12 y 13 años no perdí el tiempo con amores de colegio.

Cuando se confirmó que One Direction vendría a Colombia decidí de inmediato que tenía que ir a verlos. Para este tiempo ellos lanzaron una canción que se llama 'Diana' y así se llama mi mamá así que fue la excusa perfecta para rogar que me llevaran al concierto, según mi pensamiento de 12 años, en ese momento.

Finalmente, llegó el día del concierto, el 25 de abril del 2014, mi cumpleaños es el 21 de abril así que fue el regalo perfecto.

Sin embargo, el tiempo pasó, fui creciendo pero jamás dejé de ser fan, cuando la banda confirmó que se tomarían un descanso creo que todas las 'directioners' sabíamos que no volverían a unirse, esto fue como 'mi primera tusa'.

Adiós One Direction...

Su adiós fue repentino, por lo menos para mi, aunque muchos lo sospechaban luego de la salida de uno de sus integrantes, Zayn.

Aunque para muchos suene absurdo cómo alguien puede ser tan fan de un grupo o cantante, creo que el haber sido fan de este grupo me liberó de muchas cosas por las que atravesé en plena adolescencia.

Me ayudó a conocer a muchas personas, chicas que también los seguían y eran fanáticas. Incluso, me ayudó a aprender inglés para años más tarde trabajar en call centers en inglés.

Luego de la separación, cada integrante de la banda inició su carrera como solista lo cual confirmó aún más que no volverían. Mi favorito desde mis 10 años siempre fue Harry así que seguí su carrera de cerca hasta la fecha.

A pesar de que el tiempo ha pasado, creo que cuando hablo de 'One Direction' lo hago desde lo que muchos conocen como 'mi niña interior', en los últimos días, creo que no solo me pasa a mi sino a la mayoría de las 'directioners' y por eso nos cuesta tanto decir 'adiós'.

Adiós Liam Payne...

Si el primer adiós fue difícil, creo que nadie estaba preparado para el fallecimiento de Liam Payne. Ni los fans, ni sus seres queridos, ni las autoridades e incluso ni siquiera los medios.

Cuando vi la noticia supe que era una fake news pero al seguir buscando me di cuenta de que era real. Creo que lo que pasó en ese momento fue que 'mi niña interior' se activó y solo pudo pensar en 'One Direction'. Podría jurar que a la mayoría de fans les sucedió lo mismo.

Creo que muchos tardamos en darnos cuenta de que Liam ya no era 'One Direction'...Ni Harry, ni Louis, ni Niall o Zayn. Creo que dejaron de serlo hace mucho así como cualquier ser humano que evoluciona, crece, cambia, madura, etc.

No sé hasta qué punto Liam sigue estando muy idealizado por las fans porque recuerdan quien era en 1D pero han pasado 9 años desde que se separaron, es normal que hubiera cambiado.

El problema de muchos fanáticos es que idealizan tanto a grupos o cantantes que olvidan que son seres humanos. Ahora, la salud mental también es algo que las personas subestiman pero puede tener graves consecuencias...

Aún no sabemos qué fue lo que realmente pasó con Liam, no sé qué creer, qué es verdad, qué es mentira...Porque a veces el exceso de información puede ser un arma de doble filo.

Liam había sido denunciado por su ex novia, quien reveló que era acosada por él y además dio detalles de la relación tormentosa que habían sostenido...Si bien Liam jamás hubiera merecido este final, no podemos culpar a una mujer que se defendió y reclamó sus derechos humanos, no se puede defender lo indefendible.

Este adiós ha sido más complicado y doloroso por toda la información que se ha filtrado en la que la verdad parece estar cada vez más lejos.

Yo he decidido quedarme con todo lo bueno que Liam hizo por mi al ser parte de One Direction. Estoy segura de que las fans jamás dejaremos morir su legado musical y todo lo bonito que enseñó, proyectó y dejó en cada corazón que logró tocar.