¿Realidad o mentira?: la vida a través de redes sociales

La tecnología ha llegado para cambiar la rutina del ser humano, lo que nuestros abuelos nunca hubieran imaginado, ahora es posible.

La forma en la que las personas viven, se relacionan e interactúan ha cambiado radicalmente. Ahora, todo gira en torno a las redes sociales y cada vez son más las que se crean para "facilitar" la comunicación entre las personas.

Sin embargo, las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo para la sociedad, hay quienes aprovechan los beneficios que tienen de forma positiva y otros en cambio lo usan para mal.

Preguntas que deberíamos hacernos

A partir del uso de las redes sociales, todos deberían hacerse preguntas, cuestionar el contenido que ve y ser crítico de lo que le va apareciendo al hacer scrolling en la pantalla.

El gran problema que tenemos como sociedad es que no nos hacemos las preguntas que deberíamos estarnos haciendo, consumimos contenido, publicidades y toda clase de cosas a través de redes sociales sin encontrar una buena razón.

Quienes se dedican a dejar malos comentarios en redes sociales no están siendo 'críticos' de ese contenido, sino que se vuelven consumidores potenciales de este tipo de videos, imágenes o cuentas ya que al mayor interacción, mayor ganancia; así que si crees que por dejar un mal comentario estás ayudando o haciendo algo bueno, pues no, antes más 'fama' le estarás dando.

Ahora hacemos 'famoso' a cualquier persona, cualquiera puede tener visibilidad y darse a conocer, aunque sea por las razones más injustas y más equivocadas. Y claro, para todo hay un público, hay gustos diferentes, pero ¿qué clase de sociedad estamos creando?

Desde allí cada persona debería empezar a preguntarse:

¿Qué dice de mi el contenido que veo? ¿Me gustaría que las personas que quiero consumieran este tipo de contenido? ¿En qué me ayuda o me cambia el contenido que estoy viendo? Si fuera otra persona, ¿qué pensaría de alguien que ve lo que estoy viendo? ¿Cómo me relaciono con las redes sociales?

¿Soy la misma persona en redes sociales y en la vida real?

Se han hecho series y películas sobre esto, hay miles y miles de personas que viven una vida completamente diferente en redes sociales. Incluso, aparentar ser alguien que no existe, con fotos de otras personas, trabajos de otras personas, estilos de vida diferentes; es decir, construyen y crean a un ser humano que no existe más que en redes.

Más allá del factor psicológico y de salud mental al que están relacionados estos actos, hay personas en el mundo viviendo vidas que no existen lo cual es increíble. Las redes sociales han jugado una mala pasada para quienes no se sienten felices con sus vidas reales, nos han hecho creer que estamos mal si no somos perfectos, si no tenemos una vida que presumir y romantizar...

El poder de las redes sociales en la vida cotidiana y en las partes más íntimas de una persona cada vez crece más. Ahora todos se conocen y enamoran por redes, conquistan por redes, hay infidelidades por redes sociales, se informan a través de redes sociales...Incluso, se cree más en lo que digan las redes que en medios informativos en los mismos colegios o universidades.

Los humanos le hemos dado el poder a las redes sociales de controlarnos, de recolectar nuestra información, de conocernos, de que sepa qué nos gusta, qué nos emociona, qué nos asusta, a quién queremos y con quiénes nos relacionamos.

Si bien las redes sociales son una herramienta, deberíamos ser más críticos de lo que consumimos y visibilizamos, controlando las redes sin dejar que ellas sean las que nos controlen.