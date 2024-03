Y sí, se llenaron las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y muchas otras ciudades que decidieron marchar en contra del Gobierno. Incluso me atrevo a decir que las imágenes que se empezaron a conocer a través de las redes sociales durante la mañana del miércoles fueron sorpresivas, creo que las manifestaciones superaron las expectativas de unos y otros y de a poco se convirtieron en un hecho sin precedentes para la oposición, pero sobre todo para la propia Casa de Nariño.

Tanto así que de inmediato se activaron todas las estrategias para tratar de minimizarlas y con una actitud más bien mezquina, los seguidores del "cambio" quisieron rebatir lo irrebatible. Señores hubo marchas, fueron multitudinarias, pacíficas y generaron opinión en torno al presidente y su gestión. El mandatario fue el primero en querer disminuir los alcances de la jornada. A través de su cuenta X, como es habitual, lanzó una frase que más allá de sus convicciones ideológicas, sorprendió. Y sorprendió porque además de ser una verdad a medias, descalifica y divide.

Es cierto que son los privilegios de muchos los que hacen a esta sociedad muy desigual, pero no es cierto que los miles que marcharon sean un montón de privilegiados y es menos aceptable que pretenda eludir un descontento creciente en los colombianos.

Lo mismo hizo Duque con el llamado estallido social y en general así lo han hecho los mandatarios históricamente, no escuchar a quienes de una u otra forma quieren ser oídos.

Les guste o no a algunos, los que marcharon representan distintos sectores del país, camioneros agotados por las alzas del combustible y preocupados porque cada vez hay menos carga para llevar y traer; pacientes que claman por medicamentos y que piden mejorar el sistema de salud pero no destruirlo; sindicalistas que no se sienten apéndices del Gobierno; pequeños empresarios ahogados por los impuestos y la incertidumbre; ciudadanos azotados por la inseguridad y los secuestros; trabajadores preocupados por el retroceso en la economía y sí, políticos también que, como Petro en su momento, protestaron, pero esta vez porque de alguna manera representan a esos que no aguantan más los escándalos y la paquidermia que ha caracterizado el "cambio".

Grave error quienes creen que esto va bien. No, no va bien y tener la grandeza de escuchar le evitaría muchos problemas al país y sobre todo le permitiría al gobierno empujar las reformas que considera importantes.

Es que son muchos los temas que preocupan al país y que validan las marchas y uno de esos es el de la salud, precisamente al tiempo que miles llenaban las calles en su legítimo derecho de manifestarse, la Asociación Nacional de Industriales publicó una encuesta que al menos debería llamar la atención. El 64 por ciento de los encuestados no está dispuesto a renunciar al actual sistema de salud y al 76 por ciento le preocupa que los dineros del sistema sean manejados por los políticos locales.

Datos muy reveladores que reflejan en parte lo que muchos temen. Pero seguro ese estudio será desechado por funcionarios que jamás tendrán en cuenta la ficha técnica o la experiencia de la firma encuestadora. Será ignorado porque simplemente los resultados no son los que quisieran. Grave error y no porque el Gobierno tenga que acoger lo que diga una encuesta de la ANDI, sino porque cuando se trata de hacer cambios estructurales y no se cuenta con el "fervor popular" que se cree tener, pues escuchar no es una mala opción. Y la gente está hablando.

Y sí, se llenaron las calles de gente que quiere que la escuchen, pero está claro que no quieren hacerlo. Los oídos sordos no son buenos consejeros.

La manera con la que el oficialismo defiende sus tesis hace imposible cualquier margen de discusión, impide reconocer errores, escuchar y discutir. Sería bueno que alguien desde palacio viera lo de fondo, abandonara las redes sociales cargadas de sarcasmo y pugnacidad y acogiera el reto de gobernar.

En vez de tomar la sana opción de escuchar, en esta administración decidieron bautizar a los opositores de "riquitos, privilegiados, esclavistas, corruptos", nada más injusto y mentiroso. Así es imposible construir y en cambio podrían estar convirtiéndose en los gerentes de su propio descalabro.

Subdirector de Noticias RCN