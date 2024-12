Sigue la crisis de la Nueva EPS en Medellín: más de 200 mil usuarios se han visto afectados

La crisis en el sistema de salud colombiano se agudiza en Medellín, donde 276.000 usuarios de la Nueva EPS enfrentan serias dificultades para acceder a servicios médicos ambulatorios.

La Personería de la ciudad ha reportado un aumento del 50% en las denuncias relacionadas con la falta de atención en los últimos meses.

Dos hospitales suspendieron servicios ambulatorios

Dos hospitales, Carisma y La María, han suspendido los servicios ambulatorios para los afiliados de la EPS, limitando su atención únicamente a urgencias. Esta situación se debe a las deudas que la entidad mantiene con estas instituciones de salud.

Arnoldo Galeano, él es un paciente que ha recorrido varias sedes de la EPS en busca de medicamentos sin éxito: “Son vacaciones horrorosas, porque tuve una cirugía y he estado incapacitado. Esta semana bajé a Itagüí a reclamar una droga y nada que me la dieron porque no tenían orden de despachar drogas”.

La Secretaría de Salud de Antioquia ha revelado que la deuda de la Nueva EPS con los hospitales del departamento supera los 200 millones de pesos. A pesar de un reciente acuerdo para saldar las deudas de diciembre, que incluyen primas y sueldos de funcionarios, la situación sigue siendo crítica.

El llamado de la Personería de Medellín

La Personería de Medellín hizo un llamado urgente a las autoridades competentes. “Hacemos un llamado a las diferentes entidades, fuentes competentes, Superintendencia Nacional de Salud, al agente interventor de EPS para que se tomen las medidas necesarias y se garantice la prestación de los servicios de salud de manera normal”, esto dijo Jilmar Rentería, coordinador de observatorios.

El acuerdo logrado entre la entidad y la Asociación de Hospitales Públicos se dio a conocer el 18 de diciembre. Se acordó la normalización de los servicios para los afiliados de los 125 municipios de Antioquia.

La Nueva EPS también se comprometió con el 100% de los pagos correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), de los pagos globales prospectivos (PGP) y un 90% de los montos que hospitales facturan.