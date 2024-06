¿Qué tan saludable es hacer ejercicio con maquillaje puesto?

La relación entre maquillaje y ejercicio físico ha sido un tema de debate entre entusiastas del fitness y dermatólogos.

Muchas personas optan por maquillarse antes de ir al gimnasio para sentirse más seguras y presentables.

Sin embargo, ¿qué tan saludable es realmente usar maquillaje mientras se hace ejercicio?

Riesgos para la piel

Estudios dermatológicos han destacado varios riesgos asociados con el uso de maquillaje durante el ejercicio. Uno de los principales problemas es que el maquillaje puede obstruir los poros, lo que se agrava con el sudor.

Según un estudio publicado en el Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, el sudor y el maquillaje combinados pueden aumentar la probabilidad de desarrollar acné y otros problemas cutáneos. El sudor, que es una respuesta natural del cuerpo para regular la temperatura, necesita escapar libremente.

Cuando los poros están obstruidos, se produce un ambiente propicio para la proliferación de bacterias, lo que puede causar brotes y otras afecciones dermatológicas.

Inflamación y alergias

Otro estudio en el International Journal of Dermatology encontró que el uso de maquillaje durante el ejercicio puede causar inflamación y reacciones alérgicas. El ejercicio aumenta la circulación sanguínea y abre los poros, lo que facilita la absorción de productos químicos presentes en el maquillaje. Esto puede provocar irritaciones y dermatitis en personas con piel sensible.

Beneficios potenciales

A pesar de los riesgos, algunos estudios sugieren que ciertos tipos de maquillaje pueden ofrecer beneficios. Por ejemplo, un artículo en el Journal of Cosmetic Dermatology menciona que los productos de maquillaje no comedogénicos, diseñados específicamente para no obstruir los poros, pueden ser menos problemáticos.

Además, el uso de protectores solares con color puede proporcionar una capa adicional de protección contra los daños del sol durante las actividades al aire libre.

Recomendaciones de expertos

Los dermatólogos generalmente recomiendan evitar el uso de maquillaje durante el ejercicio, especialmente si se trata de productos pesados o que obstruyen los poros. En su lugar, sugieren usar productos ligeros y no comedogénicos si es necesario. Además, es fundamental limpiar bien la piel después de hacer ejercicio para eliminar el sudor y los residuos de maquillaje.

El Dr. David Lortscher, dermatólogo y fundador de la clínica de dermatología en línea Curology, aconseja: "Si debes usar maquillaje durante el ejercicio, opta por fórmulas ligeras y asegúrate de limpiar tu rostro inmediatamente después de tu rutina de ejercicios. Esto ayudará a minimizar los riesgos de obstrucción de poros e irritación."