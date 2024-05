¿Cuál es la mejor? Las dietas top del 2024 reveladas por los expertos

El mundo de la nutrición y la salud está en constante evolución, y cada año surgen nuevas tendencias en dietas que prometen beneficios diversos. Sin embargo, entre la multitud de opciones, algunas destacan por encima de otras debido a su respaldo científico y sus efectos comprobados en la salud.

Las dietas que se posicionan en el 2024

En este 2024, diversas investigaciones y estudios respaldan la efectividad de ciertas dietas que lideran el ranking por sus beneficios demostrados.

Una de las dietas que ha ganado popularidad y respaldo científico en los últimos años es la dieta mediterránea. Basada en los patrones de alimentación de los países mediterráneos, como Grecia e Italia, esta dieta se caracteriza por su alto consumo de frutas, verduras, legumbres, pescado, aceite de oliva y frutos secos, y su baja ingesta de carnes rojas y alimentos procesados.

Numerosos estudios, como el publicado en la revista científica "The New England Journal of Medicine", han demostrado que la dieta mediterránea puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

Las dietas que han captado la atención en 2024

Otra dieta que ha captado la atención de los expertos en salud es la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension).

Diseñada originalmente para ayudar a reducir la presión arterial alta, la dieta DASH se centra en el consumo de frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y productos lácteos bajos en grasa, mientras limita la ingesta de sodio, grasas saturadas y colesterol. Investigaciones respaldan su eficacia no solo en el control de la presión arterial, sino también en la prevención de enfermedades cardíacas y la pérdida de peso.

Por otro lado, la dieta flexitariana ha ganado popularidad como una opción más flexible y sostenible. Esta dieta se basa en el principio de ser principalmente vegetariano, pero permite la inclusión ocasional de carne y otros productos animales. Estudios, como el realizado por la Universidad de Oxford, han encontrado que los seguidores de la dieta flexitariana tienen un menor riesgo de enfermedades crónicas y una mayor esperanza de vida en comparación con aquellos que siguen una dieta típica occidental.

Asimismo, la dieta cetogénica ha mantenido su lugar en el centro de atención debido a sus potenciales beneficios para la pérdida de peso y la salud metabólica. Esta dieta se caracteriza por ser alta en grasas, moderada en proteínas y baja en carbohidratos, lo que lleva al cuerpo a un estado de cetosis, en el que quema grasa como principal fuente de energía.

Investigaciones, como la publicada en la revista "Obesity Reviews", han encontrado que la dieta cetogénica puede ser efectiva para la pérdida de peso y mejorar los niveles de glucosa en sangre en personas con diabetes tipo 2.