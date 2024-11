¿En la mañana o en la tarde? Mejor hora para tomar café según la IA

El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, siendo parte esencial de las rutinas diarias de millones de personas.

Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿es mejor disfrutar de una taza en la mañana o en la tarde? Según la inteligencia artificial, todo depende de cómo el cuerpo procesa la cafeína y de las necesidades individuales de energía a lo largo del día.

El café en la mañana: un clásico con ciertas consideraciones

Muchos optan por tomar café en la mañana, inmediatamente después de despertarse. Aunque parece lógico para activar el cuerpo, la IA sugiere que no es el momento ideal. Esto se debe a que los niveles de cortisol, la hormona del estrés que ayuda a mantenernos alerta, están naturalmente más altos entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m.. Consumir café durante este período puede reducir la efectividad de la cafeína, ya que el cuerpo ya está en un estado de alta energía.

El momento óptimo en la mañana para disfrutar del café sería entre las 9:30 a.m. y las 11:00 a.m., cuando los niveles de cortisol comienzan a descender. De esta forma, el café se convierte en un aliado para mantener la productividad y la concentración sin interferir con los ritmos naturales del cuerpo.

Café en la tarde: un impulso estratégico

Si necesitas un refuerzo de energía después del almuerzo, una taza de café entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m. puede ser tu mejor opción. Según la IA, este período coincide con un descenso natural de los niveles de energía, por lo que el café puede ayudarte a mantenerte activo durante el resto de la jornada.

Sin embargo, es importante evitar consumir café muy tarde, especialmente después de las 5:00 p.m., ya que puede interferir con el sueño y alterar el ritmo circadiano.