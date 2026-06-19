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Salud y Bienestar

Número de estudiantes de colegios públicos que se quitaron la vida en Bogotá se triplicó en 2025

En el Concejo de Bogotá analizaron el panorama de bienestar emocional en espacios académicos de la ciudad.

Foto: Diseñado por Magnific
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Noticias RCN

junio 19 de 2026
12:45 p. m.
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Desde el Concejo de Bogotá, el cabildante Julián Sastoque realizó una alerta sobre el actual panorama de bienestar emocional en los colegios públicos de Bogotá.

El número de casos de estudiantes que se quitaron la vida entre 2024 y 2025 se triplicó. Cifra que habría motivado a Sastoque a advertir la falta de orientadores en las instituciones oficiales para acompañar a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad que lidian con problemas que han terminado por afectar su estabilidad mental.

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“Basado en datos oficiales de la Secretaría de Educación del Distrito”, el cabildante “confirmó que los casos de suicidio consumado reportados en instituciones educativas oficiales pasaron de 8 casos en 2024 a 24 casos en 2025, es decir, un incremento del 200 %”.

¿En qué está fallando la ciudad? Desde la pandemia no se registraban tantos casos:

Preocupa, según el concejal, que desde la pandemia y confinamiento por covid-19 en 2020 y parte del 2021 no se registraban tantos casos de estudiantes de colegios oficiales con problemas de salud mental que los llevaran a quitarse la vida.

Entre los datos presentados por Sastoque se incluye una tabla con los casos registrados por localidad desde 2020, cuando la ciudad perdió a 17 jóvenes. En 2021 fueron 12, en 2022 fueron 22, en 2023 fueron 14 y en lo que va de 2026 van 3.

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“Por localidades, es una alerta el caso de Ciudad Bolívar, donde se pasó de 0 a 4 casos entre 2024 y 2025; en la localidad de Bosa aumentó de 2 a 5, en Engativá aumentó de 0 a 3 y en Kennedy de 1 a 3 casos. Estas cuatro localidades concentran la mayoría de los casos y corresponden, en su mayoría, a zonas de alta densidad poblacional y vulnerabilidad socioeconómica”, señaló el concejal en un llamado de alerta.

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