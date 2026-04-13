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Cómo dejar de sobrepensar: estrategias efectivas para calmar la mente

Técnicas para dejar de sobrepensar y reducir la ansiedad. ¿Cómo evitar el evitar el overthinking?

estrategias para dejar de sobrepensar
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 13 de 2026
06:00 a. m.
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El sobrepensamiento, también conocido como overthinking, es un hábito mental que puede generar ansiedad, estrés y agotamiento emocional. Identificarlo y aprender a gestionarlo es clave para mejorar la salud mental y tomar decisiones con mayor claridad.

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Pensar demasiado en una situación, analizar escenarios una y otra vez o anticipar problemas que aún no han ocurrido son señales comunes del overthinking. Este patrón mental afecta a miles de personas y suele estar relacionado con la ansiedad, el miedo a equivocarse o la necesidad de control.

Aunque reflexionar es una capacidad útil, el problema aparece cuando los pensamientos se vuelven repetitivos, negativos y difíciles de detener. En esos casos, aprender cómo dejar de sobrepensar se convierte en una herramienta esencial para el bienestar emocional.

¿Por qué se produce el overthinking y cómo identificarlo?

El sobrepensamiento no surge de manera aleatoria. Generalmente está asociado a factores como el estrés, la inseguridad o experiencias pasadas que generan preocupación constante.

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Algunas señales claras de que una persona está sobrepensando incluyen:

  • Darle vueltas a una misma situación sin llegar a una conclusión
  • Imaginar escenarios negativos de forma constante
  • Dificultad para tomar decisiones simples
  • Sensación de agotamiento mental
  • Problemas para dormir por exceso de pensamientos

Según especialistas en salud mental, el cerebro tiende a repetir pensamientos como un intento de “resolver” problemas, pero en realidad puede quedar atrapado en un ciclo que aumenta la ansiedad.

¿Cómo dejar de sobrepensar y calmar la mente?

Superar el overthinking no implica dejar de pensar, sino aprender a gestionar los pensamientos. Existen estrategias prácticas que ayudan a reducir este hábito:

  1. Poner límites al pensamiento: Asignar un tiempo específico para pensar en una preocupación puede evitar que ocupe todo el día. Por ejemplo, dedicar 10 o 15 minutos a reflexionar y luego continuar con otras actividades.
  2. Enfocarse en el presente: Técnicas como la respiración consciente o el mindfulness ayudan a centrar la atención en el momento actual, reduciendo la tendencia a anticipar problemas.
  3. Pasar a la acción: El sobrepensamiento suele paralizar. Tomar pequeñas decisiones o acciones rompe el ciclo mental y genera sensación de control.
  4. Cuestionar los pensamientos negativos: No todo lo que se piensa es real. Preguntarse si existe evidencia concreta de una preocupación ayuda a poner en perspectiva las ideas.
  5. Reducir la sobrecarga mental: Dormir bien, hacer ejercicio y desconectarse de estímulos constantes (como redes sociales) contribuye a disminuir el ruido mental.
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El overthinking puede parecer inofensivo, pero cuando se vuelve constante impacta la calidad de vida. Aprender cómo dejar de sobrepensar no solo mejora la salud mental, sino que permite tomar decisiones con mayor tranquilidad y claridad.

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