Este es el pan que mejora la digestión, ¡la ciencia lo comprueba!

En la búsqueda de una alimentación más saludable, muchas personas se han enfocado en encontrar alternativas que no solo satisfagan sus gustos, sino que también aporten beneficios significativos para la salud.

Entre los alimentos que han captado la atención de nutricionistas y consumidores se encuentra el pan de masa madre, conocido por sus propiedades que favorecen la digestión y mejoran la salud intestinal.

¿Qué es el pan de masa madre y por qué es beneficioso?

El pan de masa madre es un tipo de pan fermentado naturalmente, elaborado con una mezcla de harina y agua que contiene bacterias y levaduras naturales. Este proceso de fermentación es lo que distingue al pan de masa madre de los panes convencionales, ya que durante este tiempo las bacterias lácticas presentes en la masa predigieren el almidón de la harina, lo que facilita su digestión.

Estudios publicados en el Journal of Agricultural and Food Chemistry han demostrado que el proceso de fermentación en la masa madre disminuye los niveles de fitatos, compuestos que pueden inhibir la absorción de minerales como el hierro y el zinc. Además, la fermentación prolongada contribuye a la descomposición de proteínas complejas, como el gluten, lo que hace que este pan sea más fácil de digerir, incluso para personas con sensibilidad al gluten no celíaca.

Estudios respaldan los beneficios digestivos del pan de masa madre

Diversos estudios han subrayado los beneficios del pan de masa madre para la salud digestiva. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Bolonia, Italia, encontró que los participantes que consumieron pan de masa madre experimentaron menos síntomas digestivos como hinchazón y malestar, en comparación con aquellos que consumieron pan convencional. Este efecto se atribuye a la acción de las bacterias probióticas presentes en el pan, que favorecen un equilibrio saludable en la flora intestinal.

RELACIONADO Los alimentos que subieron y bajaron en las plazas de mercado de Bogotá

Otro estudio publicado en el British Journal of Nutrition destaca que el consumo de pan de masa madre puede mejorar la biodisponibilidad de nutrientes esenciales y apoyar la salud metabólica, gracias a su índice glucémico más bajo en comparación con otros tipos de pan. Esto significa que el pan de masa madre puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, lo que es beneficioso no solo para la digestión, sino también para la salud general.