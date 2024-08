¡Pilas! Estos alimentos no deben calentarse en el microondas

El horno microondas se ha convertido en una herramienta de utilidad para las personas, ya que les permite calentar la comida de manera rápida en cualquier lugar. Sin embargo, existen varios alimentos que debe evitar calentar en este electrodoméstico por salud y seguridad.

Alimentos que no debe calentar en el microondas

La leche es uno de los alimentos que no deben calentarse en el horno, ya que pierde nutrientes como la vitamina B12, además de causar riesgos de contaminación si se llega a calentar en recipientes no aptos, según expertos.

Otro alimento o bebida que debe evitar calentar en el microondas es el agua, dado que “puede alcanzar temperaturas por encima de su punto de ebullición, sin hervir visiblemente, lo que la convierte en un peligro potencial grave”, según explica la FDA.

Por otro lado, están los huevos cocinados, duros o también llamados cocidos. Esto, porque pueden explotar dentro del microondas a causa del vapor acumulado en la yema, de acuerdo con La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

También están las carnes procesadas como las salchichas y chorizos, ya que, al ser calentadas en el horno, podrían elevar el porcentaje de colesterol, según expertos en salud.

Errores comunes al usar el microondas

Pese a que resulta fácil utilizar este electrodoméstico, las personas cometen errores recurrentes, de los cuales pocos son conscientes. Uno de los más comunes es sobrecalentar líquidos, también usar recipientes inapropiados que le podrían causar quemaduras.

Asimismo, otro error frecuente es el no tapar los alimentos cuando los calienta en el microondas. ¿Por qué hacerlo? Si no los cubre de manera correcta, la cocción no será pareja y podría ser molesto a la hora de comer.