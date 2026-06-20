Pausa para hidratar: ¿Por qué ha generado polémica durante los partidos del Mundial?

La Copa del Mundo 2026 tiene todas las miradas encima ya que son más de cuarenta selecciones las que poco a poco ya han ido jugando para llegar al objetivo final de levantar el trofeo más codiciado para el fútbol global.

Pero para esta edición ya se han cuestionado algunas prácticas nuevas que se han implementado como las pausas para hidratar que se deben realizar al registrarse el minuto 22 de cada juego.

¿Cuál es la importancia de hidratarse al jugar fútbol?

Ingerir poco líquido al hacer deporte puede causar deshidratación, pero si se ingiere demasiado puede causar problemas como hiponatremia o bajos niveles de sodio inducidos en el cuerpo.

Expertos de Mayo Clinic aseguran que las personas deben beber agua moderada cuando tengan sed, específicamente cuando están realizando un ejercicio.

Sin embargo, estas pausas ya han generado todo un debate entre los aficionados de la nueva edición de la Copa del Mundo, pues hay quienes aseguran que dicho tiempo corta el ritmo del juego de manera contundente.

Y es que expertos ya se han puesto en la tarea de analizar algunos de los sucesos más destacados, durante los partidos, minutos después de la pausa para hidratarse.

Uno de los casos aplica para el juego entre Brasil y Marruecos, pues antes del tiempo para hidratarse los pentacampeones iban perdiendo. No obstante, seis minutos después de la pausa lograron meter el gol que les dio el empate.

Pero estas pausas no solo han sido señaladas por detener el ritmo del juego, tanto para quienes van ganando como para quienes van perdiendo, sino que también se ha cuestionado la intervención de los directores técnicos para dar nuevas indicaciones durante esos instantes.

Aunque hay algunos expertos de acuerdo con la medida para salvaguardar la salud de sus jugadores, otros también apuntan a que estos minutos son una forma de introducir una mayor cantidad de publicidad.

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¿Por qué se hace una pausa para hidratar en el Mundial?

Esta pausa obligatoria de tres minutos se ha introducido a los juegos con el objetivo de que todos los deportistas se hidraten, se refresquen y tengan mayor energía para volver al campo de juego.

Esto también busca hacer frente al contundente calor y a la humedad dentro de los estadios de México, Canadá y Estados Unidos, pese a que varios de estos cuentan con control climático y techos en su interior.