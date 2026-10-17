Personería de Bogotá hizo grave radiografía del sector salud en la ciudad: las cifras que alertan

Conseguir una cita médica especializada se ha vuelto la principal dificultad reportada por los usuarios del sistema de salud en Bogotá.

A partir de un informe de la Personería, entre enero y agosto de 2026, se registraron 3.050 solicitudes relacionadas con barreras y demoras en la asignación de citas.

Las quejas más comunes entre pacientes

La entidad recibió 7.933 requerimientos durante los primeros ocho meses del año en materia de salud. Las dificultades para acceder a especialistas representaron el 38.45 % de las inconformidades, siendo el mayor obstáculo.

El informe identificó a ortopedia y traumatología como las áreas con más dificultades para conseguir atención, con 548 casos. Le siguieron cardiología, con 456; oncología, con 403, y oftalmología, con 386.

La falta de entrega de medicamentos también ha sido otro problema grande, teniendo en cuenta que ocupó el tercer lugar, con 2.253 solicitudes, equivalentes al 28.53 %.

El personero Andrés Castro señaló que las demoras en las consultas especializadas pueden afectar la calidad de vida de los pacientes y, en ciertos casos, poner en riesgo vidas ante la suspensión de tratamientos.

Las EPS con más reclamos

Capital Salud fue la EPS con más peticiones, con 246 casos. En segundo lugar, se ubicó Famisanar, con 232, seguida de Nueva EPS, con 179; Sanitas, con 173; Compensar, con 155; Salud Total, con 83, y Sura, con 28.

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Al revisar la proporción de reclamos relacionados con la falta de especialistas, Capital Salud presentó el porcentaje más alto: el 59.75 % de sus quejas, equivalente a 147 casos. Salud Total registró un 55.42 % y en Sura la cifra llegó al 50 %.

En las demás entidades, los porcentajes fueron del 41.61 % para Sanitas, 38.70 % para Compensar, 31.06 % para Famisanar y 27.37 % para Nueva EPS.

Partiendo de este panorama, la Personería convocó una mesa de trabajo con las EPS, las cuatro subredes de salud y la Superintendencia de Salud.