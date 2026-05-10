Nueva EPS responderá por el tratamiento del niño con cáncer cerebral que pedía ayuda en un video

Un día después de que Noticias RCN diera a conocer la historia de José Alejandro Chitiva, un niño de 10 años con cáncer cerebral que denunció no haber sido visto por ningún especialista en cuatro años, la Nueva EPS emitió un comunicado en el que se comprometió a garantizando su atención médica.

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La Nueva EPS confirmó que el menor fue incluido en su programa Valientes, una estrategia dirigida específicamente a niños, niñas y adolescentes con diagnóstico oncológico.

Este programa permite realizar un seguimiento especializado, identificar oportunamente posibles signos de alarma y facilitar el acceso a los servicios y tratamientos necesarios.

La Nueva EPS respondió al caso del niño con cáncer cerebral

Según el comunicado, José Alejandro será atendido de manera ambulatoria en la Clínica Las Américas, en Antioquia.

La EPS confirmó que ya tiene programadas sus primeras citas de hematología y nefrología, dando inicio formal a la continuidad de atenciones, procedimientos y servicios que requiera según su evolución y condición de salud.

Como parte del acompañamiento al caso, Nueva EPS informó que dispuso un canal de contacto directo con la familia del menor y realizará un seguimiento cercano permanente.

Niño con cáncer cerebral publicó un video en el que pedía ayudarlo a seguir viviendo

El caso se conoció públicamente cuando el menor, en un video que rápidamente se difundió por redes sociales, denunció la grave situación que enfrentaba.

A pesar de tener un diagnóstico de cáncer cerebral, José Alejandro durante cuatro años no había recibido atención por parte de especialistas, lo que generó indignación entre la ciudadanía colombiana y llamó la atención sobre las deficiencias del sistema de salud del país.

El video del menor fue difundido en redes sociales donde pedía ayuda al presidente Abelardo de la Espriella para que su madre no llorara más por el deterioro de su salud. Este video dejó en evidencia las dificultades que enfrentan los pacientes oncológicos pediátricos.