CANAL RCN
Salud y Bienestar

Nueva EPS responderá por el tratamiento del niño con cáncer cerebral que pedía ayuda en un video

José Alejandro Chitiva será atendido en la Clínica Las Américas tras se ingresado al programa Valientes para niños con patologías oncológicas.

Nueva EPS responderá por el tratamiento del niño con cáncer cerebral que pedía ayuda en un video
Foto: captura de video Noticias RCN.

Yhonay Díaz

octubre 05 de 2026
02:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un día después de que Noticias RCN diera a conocer la historia de José Alejandro Chitiva, un niño de 10 años con cáncer cerebral que denunció no haber sido visto por ningún especialista en cuatro años, la Nueva EPS emitió un comunicado en el que se comprometió a garantizando su atención médica.

Corte Constitucional ordenó a la Nueva EPS eliminar trabas en la entrega de medicamentos
RELACIONADO

Corte Constitucional ordenó a la Nueva EPS eliminar trabas en la entrega de medicamentos

La Nueva EPS confirmó que el menor fue incluido en su programa Valientes, una estrategia dirigida específicamente a niños, niñas y adolescentes con diagnóstico oncológico.

Este programa permite realizar un seguimiento especializado, identificar oportunamente posibles signos de alarma y facilitar el acceso a los servicios y tratamientos necesarios.

Murió bebé de tres meses que esperaba un traslado médico: la EPS ya se pronunció
RELACIONADO

Murió bebé de tres meses que esperaba un traslado médico: la EPS ya se pronunció

La Nueva EPS respondió al caso del niño con cáncer cerebral

Según el comunicado, José Alejandro será atendido de manera ambulatoria en la Clínica Las Américas, en Antioquia.

La EPS confirmó que ya tiene programadas sus primeras citas de hematología y nefrología, dando inicio formal a la continuidad de atenciones, procedimientos y servicios que requiera según su evolución y condición de salud.

Como parte del acompañamiento al caso, Nueva EPS informó que dispuso un canal de contacto directo con la familia del menor y realizará un seguimiento cercano permanente.

Nueva EPS se pronuncia tras muerte de Luciana, bebé de ocho meses que esperaba un traslado
RELACIONADO

Nueva EPS se pronuncia tras muerte de Luciana, bebé de ocho meses que esperaba un traslado

Niño con cáncer cerebral publicó un video en el que pedía ayudarlo a seguir viviendo

El caso se conoció públicamente cuando el menor, en un video que rápidamente se difundió por redes sociales, denunció la grave situación que enfrentaba.

A pesar de tener un diagnóstico de cáncer cerebral, José Alejandro durante cuatro años no había recibido atención por parte de especialistas, lo que generó indignación entre la ciudadanía colombiana y llamó la atención sobre las deficiencias del sistema de salud del país.

El video del menor fue difundido en redes sociales donde pedía ayuda al presidente Abelardo de la Espriella para que su madre no llorara más por el deterioro de su salud. Este video dejó en evidencia las dificultades que enfrentan los pacientes oncológicos pediátricos.

Niño músico con cáncer de garganta necesita ayuda para recibir su tratamiento en España
RELACIONADO

Niño músico con cáncer de garganta necesita ayuda para recibir su tratamiento en España

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salud mental

¿Quejarse demasiado aumenta la frustración? Esto dice la psicología

Enfermedades

¿Qué edad tiene realmente su cuerpo? Científicos desarrollan método para medir la edad de los órganos

Medicamentos

Medicamentos para el VIH estarían guardados y miles de pacientes en riesgo de morir

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

Decisión definitiva: Pautips se ausentó de la cocina de MasterChef y los jueces tomaron decisiones

Los chefs se pronunciaron ante la ausencia de la mujer durante el más reciente reto de eliminación.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 5 de octubre: número y signo ganador del sorteo

¡Se definió el sorteo del Super Astro Luna de este 5 de octubre! Descubra aquí el resultado ganador.

Independiente Santa Fe

Lamentable: jugador de Independiente Santa Fe fue agredido en Itagüí y terminó con la cara cubierta de sangre

Bogotá

Sellan sindicato en Tunjuelito: hallan 29 botellas de licor adulterado y una pistola traumática

Rusia

VIDEO: Así fue el ataque con drones rusos contra un puente en Kiev, Ucrania