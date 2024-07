¿Por qué los dientes se ponen amarillos? Estos son los factores y mitos desenmascarados

La sonrisa es una carta de presentación, pero ¿qué sucede cuando nuestros dientes comienzan a amarillear? Este fenómeno, que afecta a muchas personas, puede ser resultado de varios factores que van más allá de una simple cuestión estética. Según expertos en odontología y estudios recientes, varios errores comunes pueden ser responsables de este cambio no deseado en el color de nuestros dientes.

¿Por qué los dientes se ponen amarillos?

Uno de los principales culpables es la dieta. Consumir regularmente bebidas como el café, el té negro y el vino tinto introducen pigmentos conocidos como taninos que, con el tiempo, pueden manchar el esmalte dental. Según la Asociación Dental Americana, los taninos se adhieren a los dientes y contribuyen a la decoloración, especialmente cuando no se mantiene una adecuada higiene bucal después de consumir estos productos.

Otro factor clave es el hábito de fumar. El tabaco contiene numerosas sustancias químicas, como alquitrán y nicotina, que son conocidas por causar decoloración dental. Un estudio publicado en el Journal of Clinical and Experimental Dentistry encontró una correlación directa entre el tabaquismo y el aumento de la pigmentación amarilla en los dientes, además de problemas periodontales que pueden exacerbar la situación.

Los errores más comunes que manchan los dientes

Además de la dieta y el tabaquismo, la higiene bucal inadecuada es un error común que puede llevar a dientes amarillos. El no cepillarse los dientes correctamente, no usar hilo dental y no realizar limpiezas dentales regulares pueden permitir que la placa bacteriana se acumule y cause manchas en los dientes. Un estudio de la Universidad de Newcastle destacó que la acumulación de placa bacteriana es un precursor común de la decoloración dental y otras enfermedades bucales.

Contrario a algunas creencias populares, el blanqueamiento dental casero sin supervisión profesional puede ser igualmente perjudicial. El uso excesivo de productos blanqueadores no regulados puede erosionar el esmalte dental, dejando los dientes más susceptibles a la decoloración y problemas de sensibilidad dental. La Academia Americana de Odontología Cosmética advierte que es crucial buscar la orientación de un profesional antes de embarcarse en cualquier tratamiento blanqueador.

Sin duda, mantener una sonrisa brillante va más allá de la estética; implica adoptar hábitos saludables y cuidar adecuadamente nuestra higiene bucal. Para evitar errores comunes como una dieta poco equilibrada, el tabaquismo, la falta de higiene bucal y el uso incorrecto de productos blanqueadores, podemos preservar la blancura natural de nuestros dientes y proteger nuestra salud bucodental a largo plazo.