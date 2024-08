Viruela Símica: ¿En qué consiste el virus que tiene acorralado a África?

La viruela símica, conocida también como monkeypox, es una enfermedad viral zoonótica que fue identificada por primera vez en 1958 en colonias de monos en Dinamarca, aunque el primer caso humano se documentó en 1970 en la República Democrática del Congo.

El virus pertenece a la familia de los orthopoxvirus, que incluye a otros virus como el de la viruela y el de la vaccinia. La transmisión de la viruela símica puede ocurrir de animales a humanos, generalmente a través de mordeduras o contacto con fluidos corporales, pero también se puede propagar entre personas.

¿Qué es la viruela símica y cuáles son sus síntomas?

Los síntomas iniciales suelen aparecer entre 5 y 21 días después de la exposición y pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga y linfadenopatía. Posteriormente, los afectados desarrollan una erupción cutánea que comienza en la cara y se extiende a otras partes del cuerpo. Esta erupción evoluciona en varias etapas, formando pápulas, vesículas y costras.

Según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, el curso de la enfermedad puede durar de 2 a 4 semanas y, aunque suele ser menos grave que la viruela convencional, puede presentar complicaciones en ciertos grupos de riesgo, como niños pequeños, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas.

Prevención y tratamiento de la viruela símica

El tratamiento de la viruela símica se centra en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Hasta el momento, no existe un tratamiento antiviral específico aprobado para esta enfermedad. Sin embargo, los estudios han mostrado que algunos antivirales, como el tecovirimat, han demostrado eficacia en el manejo de infecciones por orthopoxvirus, incluyendo la viruela símica. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que el uso de la vacuna contra la viruela puede ofrecer cierta protección, ya que el virus es similar.

La prevención es clave para controlar la propagación de la viruela símica. Se recomienda evitar el contacto con animales que puedan ser portadores del virus y practicar medidas de higiene adecuadas, como lavarse las manos con frecuencia y desinfectar superficies. Además, es crucial educar a la población sobre los signos y síntomas de la enfermedad para facilitar una identificación temprana y un tratamiento adecuado.

Recientemente, se ha alertado sobre brotes en diversas regiones del mundo, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a implementar estrategias de vigilancia y control. La OMS ha enfatizado la importancia de la cooperación internacional en la vigilancia de casos y la investigación para comprender mejor la dinámica de transmisión del virus.