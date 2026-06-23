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¿Por qué cada vez más colombianos sufren de piel seca? Estas son las recomendaciones de los expertos

Un estudio reveló que la piel seca figura entre los problemas más frecuentes de los colombianos.

Piel seca
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

junio 23 de 2026
09:20 p. m.
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Las enfermedades y afecciones de la piel continúan siendo una de las principales preocupaciones relacionadas con la salud dermatológica en Colombia.

De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Colombiana de Dermatología (Asocolderma), aproximadamente el 91% de los habitantes del país ha reportado sufrir alguna enfermedad o alteración en la piel.

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Dentro de estas afecciones, una de las más comunes es la piel seca o xerosis, una condición asociada a cambios en la barrera cutánea.

A pesar de la alta incidencia de estos problemas, el informe también evidenció que el 36% de las personas nunca ha acudido a consulta con un dermatólogo.

¿Qué es la xerosis y por qué afecta a tantas personas?

La xerosis es una condición caracterizada por la resequedad de la piel y suele manifestarse a través de síntomas como sensación de tirantez, descamación e irritación.

Según la información entregada, este problema puede estar relacionado con diversos factores, entre ellos los cambios climáticos, especialmente en ciudades ubicadas a gran altura como Bogotá, la exposición constante a la contaminación y el uso de productos que no son adecuados para cada tipo de piel.

Además, cuando la barrera cutánea se altera, la piel pierde parte de su capacidad para retener humedad y protegerse frente a agentes externos, aumentando la vulnerabilidad ante este tipo de afecciones.

¿Por qué es importante cuidar la barrera natural de la piel?

La barrera cutánea cumple una función esencial en la protección del organismo.

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Su tarea principal consiste en conservar la hidratación natural de la piel y actuar como una defensa frente a factores externos que pueden generar irritación o deterioro.

Cuando esta barrera se encuentra debilitada, la piel puede presentar mayores niveles de sequedad, sensibilidad y malestar.

¿Qué recomiendan los expertos para combatir la piel seca?

Frente a este panorama, especialistas y compañías dedicadas al cuidado dermatológico recomiendan adoptar hábitos diarios que ayuden a mejorar la hidratación y protección de la piel.

Una de las principales recomendaciones es utilizar productos que no solo aporten hidratación, sino que también contribuyan a reparar la barrera cutánea.

Aplicar estos productos después del baño ayuda a conservar la humedad, fortalecer la piel y favorecer una hidratación más duradera.

¿Qué factores pueden empeorar la resequedad?

Los expertos advierten que ciertas prácticas pueden agravar el problema. Entre ellas se encuentran el uso frecuente de agua muy caliente, la utilización de jabones agresivos y la exposición prolongada a la contaminación ambiental.

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Por esta razón, se recomienda elegir productos suaves y adecuados para cada tipo de piel.

Según explicó Oscar León, gerente general de AC Marca en Colombia, los consumidores buscan cada vez más alternativas respaldadas por investigación y evidencia científica.

Hoy los consumidores en Colombia valoran fórmulas que vayan más allá del cuidado básico. Buscan resultados reales, respaldados por ciencia y la experiencia. Y eso es precisamente lo que ofrece Lactourea: gracias a su complejo exclusivo, recomendado por 9 de cada 10 dermatólogos, es capaz de adaptarse a las necesidades de la piel en cada temporada.

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