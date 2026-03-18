Alertas por peligrosos químicos en uñas lleva a regresar al esmalte tradicional en Colombia

En Colombia, el cuidado de las uñas está experimentando un giro significativo. Luego de un periodo dominado por técnicas como el gel, los acrílicos y los esmaltes semipermanentes, cada vez más personas están optando por alternativas que priorizan la salud sobre la duración estética.

Este cambio de comportamiento se refleja en el crecimiento de más del 15% en la compra de esmaltes tradicionales durante el último año.

El fenómeno está ligado a la consolidación de la tendencia conocida como Wellness Nails, una corriente que promueve el fortalecimiento y la recuperación de las uñas a través de productos menos invasivos y rutinas de cuidado integral.

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Alertas sanitarias de esmaltes peligrosos llevan a volver a las uñas tradicionales

El interés por esta tendencia coincide con recientes advertencias sanitarias sobre algunos esmaltes semipermanentes.

Las autoridades alertaron sobre la presencia de compuestos asociados a posibles efectos nocivos para la piel, incluyendo riesgos relacionados con toxicidad y sensibilización.

Este contexto ha reabierto el debate sobre los efectos de la manicura semipermanente y el uso frecuente de lámparas UV, prácticas que durante años dominaron el mercado por su durabilidad y acabado.

Este tipo de alertas ha contribuido a que los consumidores adopten una postura más crítica frente a los productos que utilizan. Hoy, la revisión de etiquetas y la búsqueda de fórmulas libres de sustancias potencialmente dañinas se han convertido en una práctica más común.

En paralelo, han surgido estilos que se alejan de la manicura tradicional, apostando por la naturalidad y por la recuperación de uñas que han sido sometidas a procesos abrasivos o químicos prolongados.

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Vuelve la tendencia del cuidado natural de uñas

La tendencia Wellness Nails no solo responde a una preocupación estética, sino también a un enfoque más amplio de bienestar. Bajo esta lógica, el cuidado de las uñas se equipara al de la piel, incorporando rutinas de hidratación, nutrición y protección.

Camilo Zuluaga, CEO de Krika Cosmetics explica que esto ha promovido nuevos estilos “anti-manicura”, que traen de vuelta la naturalidad después del uso prolongado de limados abrasivos y procesos químicos fuertes, como también un consumidor cada vez más informado y preocupado por su salud:

“La ‘skinification’ de las manos propone tratar las uñas con la misma lógica del cuidado de la piel, es decir hidratarlas, nutrirlas y protegerlas desde la raíz. Una tendencia conectada con la estética del clean look, que privilegia las manos con una apariencia natural y saludable”, explicó.

Es por ello, que hoy vemos un consumidor que revisa las etiquetas en búsqueda de fórmulas libres de sustancias tóxicas y que priorizan ingredientes como biotina, calcio, queratina y vitamina E, que ayudan a fortalecer la uña y estimular su crecimiento saludable; además de productos con certificaciones cruelty-free o veganas.

En términos de estilo, esta tendencia se vincula con el llamado “clean look”, que privilegia una apariencia natural, saludable y discreta. Esto explica el aumento en la demanda de esmaltes tradicionales, especialmente en tonos neutros y acabados sencillos.

Los especialistas coinciden en que la recuperación de las uñas tras el uso prolongado de tratamientos químicos requiere disciplina y cambios en la rutina. Entre las recomendaciones se incluyen periodos de descanso sin productos agresivos, hidratación constante con aceites para cutículas y el uso de bases fortalecedoras.