¿Dormir con ventilador toda la noche es bueno o malo? Esto dice la ciencia

Cuando las temperaturas aumentan, muchas personas recurren automáticamente al ventilador para poder dormir. Para algunos es imposible descansar sin el ruido constante de las aspas o sin sentir el aire circulando durante toda la noche.

Aunque existe la creencia de que dormir con ventilador podría causar enfermedades, dolor muscular o problemas respiratorios, la evidencia científica apunta a que los verdaderos efectos están más relacionados con la temperatura, la ventilación de la habitación y la calidad del sueño.

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Varios estudios han analizado cómo el ambiente térmico influye en el descanso y qué ocurre cuando una persona duerme en espacios demasiado calientes o mal ventilados.

¿Por qué el cuerpo necesita enfriarse para dormir?

Expertos en medicina del sueño explican que el cuerpo humano reduce de forma natural su temperatura interna antes de quedarse dormido. Ese descenso funciona como una señal biológica que ayuda a iniciar el sueño.

Por esa razón, cuando la habitación está demasiado caliente, el organismo tiene más dificultades para regular su temperatura, lo que puede provocar más despertares durante la noche, sueño menos profundo y sensación de cansancio al día siguiente.

Incluso investigaciones recientes han encontrado que las altas temperaturas nocturnas pueden reducir el tiempo total de sueño y aumentar los problemas para descansar adecuadamente.

¿El ventilador realmente ayuda a dormir mejor?

La respuesta corta es sí, pero depende de cómo se utilice.

Especialistas en sueño señalan que el movimiento del aire ayuda a disminuir la sensación de calor y favorece un ambiente más cómodo para descansar. Además, la ventilación puede mejorar la calidad del aire dentro de la habitación.

Un estudio publicado en la revista Science of the Total Environment encontró que aumentar la ventilación en los dormitorios mejoró de manera objetiva la calidad del sueño de los participantes.

Por eso, el beneficio principal del ventilador no estaría únicamente en enfriar el ambiente, sino también en favorecer la circulación del aire durante la noche.

¿Cuál es la temperatura ideal para dormir?

Aunque puede variar según cada persona, la mayoría de especialistas coincide en que el rango más favorable para dormir suele estar entre los 16 y 20 grados centígrados aproximadamente.

Cuando la habitación supera ampliamente esos niveles, aumentan las probabilidades de despertares nocturnos, sueño fragmentado y menor descanso reparador.

¿Existen efectos negativos de dormir con ventilador?

Aunque el ventilador puede ayudar a algunas personas, no todos reaccionan igual.

Quienes sufren alergias, sensibilidad al polvo o resequedad nasal podrían experimentar molestias si el aire circula constantemente sobre el rostro o si el ventilador acumula partículas de polvo. La ventilación inadecuada también puede favorecer la circulación de alérgenos presentes en el ambiente.

Por eso, expertos recomiendan mantener limpios los equipos, evitar que el flujo de aire golpee directamente la cara durante toda la noche y procurar una ventilación adecuada del dormitorio.

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¿Entonces es recomendable dormir con ventilador?

La evidencia científica disponible indica que el mayor enemigo del sueño suele ser el exceso de calor, no el ventilador en sí.

Si el ventilador ayuda a mantener una temperatura confortable, mejorar la circulación del aire y facilitar el descanso, puede convertirse en una herramienta útil para dormir mejor.

Sin embargo, los expertos recomiendan usarlo de manera moderada, mantenerlo limpio y ajustar la dirección del aire para evitar molestias respiratorias o resequedad durante la noche.