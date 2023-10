¿Sufre del páncreas?: estos son los alimentos que aportan beneficios a la salud de este órgano

El páncreas es un órgano vital para el cuerpo humano, encargado de producir los jugos pancreáticos y hormonas como la insulina. Sin embargo, es propenso a padecer varias enfermedades, entre ellas la pancreatitis.

Según el Instituto Nacional del Cáncer, el páncreas produce jugos pancreáticos que ayudan en la digestión y la producción de hormonas. Por su parte, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases señala que la pancreatitis es una inflamación del órgano.

Tipos de pancreatitis y tratamiento médico

La pancreatitis puede presentarse de dos formas: aguda y crónica. En el caso de la pancreatitis aguda, aparece de manera repentina y tiene una duración a corto plazo. Según los expertos del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, esta forma de pancreatitis puede solucionarse con días de tratamiento médico y no causa daños permanentes.

Por otro lado, la pancreatitis crónica es de mayor duración y puede causar daños más permanentes en el páncreas. Es importante buscar atención médica en ambos casos, ya que la pancreatitis puede provocar complicaciones graves, como la insuficiencia pancreática o incluso el cáncer de páncreas.

La pancreatitis es una enfermedad bastante común y puede afectar a personas de todas las edades. Por ello, es fundamental seguir una alimentación adecuada, evitar el consumo excesivo de alcohol y mantener un peso saludable para prevenir su aparición.

Ante cualquier síntoma como dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos o fiebre, es necesario acudir a un médico para un diagnóstico adecuado. El tratamiento temprano y una atención médica adecuada pueden ayudar a controlar la pancreatitis y prevenir complicaciones graves.

Alimentos que favorecen a la salud del páncreas

Jugos verdes (que suelen incluir espinaca, apio, pepino, manzana verde, y más).

Frutos secos (almendra, maní, marañón, entre otros).

Semillas.

Especias antioxidantes y antiinflamatorias (cúrcuma, clavo de olor y el orégano).

Vegetales y frutas con cáscara.

Grasas saludables con omega-3

Proteínas magras como el pescado, aves y las legumbres.

En resumen, la pancreatitis es una enfermedad común pero peligrosa del páncreas. Por eso, es importante conocer los síntomas, acudir a un médico y seguir las recomendaciones para prevenirla y tratarla adecuadamente.

Por tal motivo, es esencial para mantener un cuerpo sano y libre de enfermedades.