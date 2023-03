Canadá distribuirá anticonceptivos de manera gratuita a las mujeres

La provincia de Columbia Británica anunció el martes que distribuirá anticonceptivos de forma gratuita por primera vez en Canadá, en momentos que los derechos de las mujeres enfrentan restricciones en el vecino Estados Unidos.

Cualquier persona con seguro médico podrá presentar una prescripción para obtener los anticonceptivos gratuitos a partir del 1 de abril, dijo la ministra de Finanzas de la provincia, Katrine Conroy.

"Cuando se trata de lo esencial, tener control total sobre sus derechos reproductivos encabeza la lista. Con demasiada frecuencia estos derechos son atacados", declaró Conroy ante el parlamento provincial.

La ministra agregó que en Columbia Británica "se están acabando los días de transferir esos costos a las mujeres y personas trans y no binarias".

Los métodos anticonceptivos cubiertos incluyen la mayoría de las pastillas hormonales, implantes, inyecciones y dispositivos intrauterinos, además de la píldora del día después.

El gobierno provincial calcula que quienes utilizan píldoras de control natal podrán ahorrar 10.000 dólares canadienses (7.353 dólares estadounidenses) en su vida bajo las nuevas reglas.

Medidas similares han sido adoptadas en países europeos como Francia, Reino Unido y Alemania.

