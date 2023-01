Todo lo que debe saber al momento de empezar a tomar pastillas anticonceptivas

Los métodos anticonceptivos pueden ayudar a prevenir un embarazo no deseado e, incluso, enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, no hay un solo tratamiento que sea adecuado para todas las personas, pues cada uno tiene ventajas y desventajas que pueden llegar a ser más visibles para algunas.

La pastilla anticonceptiva es una manera simple, segura y práctica, que es usada desde hace más de 50 años por millones de mujeres en el mundo y cuya efectividad depende del uso correcto que se le dé.

¿Qué tan efectiva es la pastilla anticonceptiva?

Entre mejor se use la pastilla anticonceptiva, mayor va a ser su efectividad, la cual puede llegar a ser del 98 %. La razón principal que hace que este método anticonceptivo no funcione correctamente es no tomársela todos los días, así como presentar vómitos o diarreas recurrentes por más de 48 horas.

Si no puede tomar las pastillas como se le indica, lo mejor que puede hacer teniendo una vida sexual activa es usar otros métodos de barrera como el condón. Este es considerado como el mejor y también el más efectivo para prevenir enfermedades.

Las pastillas anticonceptivas se deben comenzar a tomar durante el primer día de la regla, y así en el mismo horario hasta terminar la caja. Aunque su efecto en el cuerpo es casi inmediato, se recomienda usar un método de respaldo como el condón durante los primeros siete días.

Aunque todos los cuerpos reaccionan de forma diferente, estos son algunos de los efectos secundarios más comunes con la ingesta de pastillas anticonceptivas:

Dolores de cabeza

Sensibilidad en los senos

Cambios en su regla

Aparición de síndrome premenstrual

Pueden ayudar a prevenir el acné, la anemia, el adelgazamiento de los huesos, los quistes en los senos y en los ovarios, junto a algunos tipos de cáncer

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, no importa el momento en que la persona decida utilizar cualquier tipo de protección para prevenir embarazos y enfermedades, pues "de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las adolescentes pueden usar cualquier método de anticoncepción y deben tener acceso a una variedad de opciones. La edad no constituye una razón médica para negar a las adolescentes métodos como los implantes subdérmicos o los dispositivos intrauterinos".

¿Qué otros tipos de anticonceptivos existen actualmente?