¿Cómo se comporta el cerebro de un perro cuando se pierde? Estas son sus habilidades sobrenaturales

Los perros son conocidos por su asombrosa capacidad para encontrar su camino de regreso a casa en situaciones donde parecería imposible. A menudo, estos fieles compañeros se extravían durante paseos o excursiones, pero sorprendentemente logran encontrar el camino de vuelta sin la ayuda de un GPS. ¿Cómo lo hacen?.

¿Cómo hacen los perros para regresar a casa, en caso de perderse?

De acuerdo con la Dra. Alexandra Horowitz, etóloga y autora del libro "Inside of a Dog: What Dogs See, Smell, and Know", los perros utilizan principalmente su sentido del olfato altamente desarrollado para orientarse. En una entrevista para National Geographic, la Dra. Horowitz explicó: "Los perros pueden seguir rastros de olor dejados por ellos mismos, por otros perros o por personas. Este sentido del olfato les proporciona una especie de mapa olfativo del mundo".

Además, la Dra. Horowitz sugiere que los perros también dependen de su memoria espacial y de la observación de puntos de referencia visuales para orientarse. "Los perros pueden recordar el camino que han tomado y asociar ciertos giros o características del paisaje con el camino de regreso a casa", agregó.

En cuanto a la posible influencia de la magnetorrecepción en la orientación de los perros, la Dra. Horowitz señala que si bien se han realizado algunos estudios sobre este tema, aún no se ha llegado a una conclusión definitiva. "Es un área de investigación interesante pero aún controvertida. Necesitamos más evidencia científica para determinar en qué medida los perros pueden detectar el campo magnético de la Tierra", explicó.

Estos son los sentidos que utilizan los perros para volver a casa

Sentido del olfato: Uno de los principales mecanismos que utilizan los perros para orientarse es su agudo sentido del olfato. Según los estudios, los perros poseen hasta 300 millones de receptores olfativos en sus narices, en comparación con los 5 millones que tienen los humanos. Este sentido altamente desarrollado les permite identificar y seguir rastros de olor a largas distancias, incluso en terrenos desconocidos. Memoria espacial: Además de su agudo olfato, los perros también dependen de su memoria espacial para encontrar el camino de regreso a casa. Estudios sugieren que los perros tienen la capacidad de crear un mapa mental de su entorno y recordar puntos de referencia importantes, como árboles, edificios y giros en el camino. Esta habilidad les permite navegar con precisión incluso en áreas desconocidas. Magnetorrecepción: Otro mecanismo intrigante que algunos investigadores sugieren es la magnetorrecepción, es decir, la capacidad de detectar el campo magnético de la Tierra. Se cree que los perros pueden usar este sentido para orientarse, especialmente en áreas abiertas donde no hay muchos puntos de referencia visuales. Sin embargo, este campo de estudio aún está en debate y requiere más investigación para confirmar su papel en la orientación de los perros.

Con respecto a ejemplos de casos reales, existen numerosos relatos de perros que han demostrado habilidades sorprendentes para encontrar el camino a casa. Desde perros que viajan largas distancias para reunirse con sus familias hasta aquellos que regresan después de años de separación, estos casos ilustran la asombrosa capacidad de los perros para orientarse.

En resumen, los perros utilizan una combinación de su agudo sentido del olfato, memoria espacial y posiblemente magnetorrecepción para encontrar el camino de regreso a casa en situaciones de extravío. Esta habilidad única no solo destaca la estrecha relación entre los perros y los humanos, sino también la asombrosa inteligencia y adaptabilidad de estos increíbles animales.