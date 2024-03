Así es cómo la escasez de medicamento está afectando a los pacientes con trasplante de órganos

La crisis por la escasez de medicamentos sigue generando preocupaciones en el país pues está afectando a pacientes que dependen de manera vital del tratamiento que reciben con estos fármacos.

A la lista de pacientes con diabetes, cáncer, hipertensión, epilepsia y enfermedades huérfanas, se suman aquellos que han recibido trasplantes de órganos y que necesitan inmunosupresores para evitar que su cuerpo los rechace.

Noticias RCN habló con Alejandra Marín es la vocera de la Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados (Acodet).

Alejandra, ¿la falta de estos medicamentos de qué manera puede afectar la vida de una persona que tiene un trasplante?

La falta de un medicamento inmunosupresor no solamente afecta la vida del paciente trasplantado, del receptor del trasplante, también afecta el órgano trasplantado.

Recordemos que cuando una persona se trasplanta es importante mantener un sistema inmune controlado para evitar el rechazo agudo de ese órgano por el sistema inmune del paciente, es decir del receptor, en el caso que no se reciba este medicamento por supuesto el cuerpo del receptor lo va a rechazar y va a tener graves consecuencias, por ejemplo, puede perder el órgano trasplantado que con mucha dificultad se consigue en Colombia por el tema que conocemos de la escasa donación y también se puede afectar la vida del paciente.

Para ustedes, para los pacientes trasplantados, ¿hay una crisis en el sector de la salud?

Sí hay una gran crisis pero sobre todo los receptores de trasplante y los pacientes en lista de espera siente incertidumbre, temor, no saben qué va a pasar con el sistema de salud.

Los pacientes trasplantados reciben, cuando se trasplantan, una bolsita que está llena de medicamentos esa bolsita tiene unos ingredientes: cinco, siete, ocho… que no pueden ser cambiados en el número, es decir no le pueden entregar la mitad o cuatro o cinco porque lo otros no están, estas personas también tienen enfermedades de base como diabetes, hipertensión arterial, lupus eritematoso sistémico, entre otras, y es necesaria la entrega completa de medicamentos, no le están entregando los medicamentos completos y eso por supuesto hace que la incertidumbre se vea aun más.

Son personas que han vivido una situación crítica, una enfermedad crónica que les afectó sus órganos pero también su salud mental y su entorno familiar, entonces realmente la situación para nosotros desde Acodet es bastante crítica.

Esta situación de escasez de medicamentos, ¿cómo afecta específicamente a todos estos deportistas que han sido trasplantados?

Nosotros desde Acodet promovemos la actividad física y el deporte como una herramienta importante en el trasplante y en el pre-trasplante. Estamos convencidos que el deporte ayuda a disminuir las comorbilidades o a mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

Ellos entrenan todos los días con un sueño de poder representar a Colombia, de poder mostrar que el trasplante realmente es una condición que no limita, es una decisión que ayuda a salvar vidas, la decisión de donar. El no tener estos medicamentos, por supuesto, les afecta no solamente su salud física, sino también en su salud mental, en el temor que tienen de no saber si mañana van a tener esos medicamentos que les permitan que el órgano del donado no sea rechazado.

Estamos ante una incertidumbre muy grande en el país, el trasplante es una condición que, además quiero decírselo a Colombia, hoy debemos resaltar porque la decisión de donar es una que tenemos que cuidar, entonces perder un órgano donado hoy en Colombia es retroceder mucho tiempo; es retroceder todo lo que hemos avanzado en lograr una mejor tasa donación, pero también lograr que el trasplantado se vuelva más visible, se vuelva más autónomo, se vuelva más líder en Colombia para seguir promoviendo la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante.

Hay muchos pacientes que han retrasado su trasplante porque ven que no tienen las medicinas suficientes para luego continuar con el tratamiento, ¿en qué va esa situación?

Los pacientes están en la lista de espera, digamos que el donante aparece y es una, digamos, lotería, es una es un regalo. Al no tener esos medicamentos, el paciente va a tener mayor riesgo de perder ese trasplante, o sea, aquí hay un temor;¿será que sí me llaman mañana?, ¿será que me va a tocar ese órgano ya? y ¿qué va a pasar con los medicamentos?

Entonces aquí hay una afectación por todos los lados, por la parte mental, emocional y física porque una persona en lista de espera quiere trasplantarse porque necesita volver a la vida para sentirse mejor, pero hay esa incertidumbre grande, de qué va a pasar conmigo después del trasplante, ¿voy a seguir igual que ahora, voy a mejorar? Realmente, qué va a pasar conmigo.