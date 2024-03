Mamá en Ibagué pide ayuda para conseguir medicamento para su hija: la pueden inducir al coma

El desabastecimiento de medicamentos en Colombia sigue generando preocupaciones y entre las miles de historias de los afectados por la coyuntura destacan las de niños y pacientes con enfermedades huérfanas.

Sara Isabela, de 8 años, vive en Ibagué, Tolima y tiene siete enfermedades neurológicas desde que nació. Su familia pide auxilio porque tiene los medicamentos equivalentes a tan solo dos días del tratamiento que debe recibir de manera diaria.

A pesar del esfuerzo conjunto entre la madre de Sara y la EPS que las atiende, solo pudieron conseguir una caja extra. Los médicos de la menor ya han advertido que, de no conseguir el fármaco, la niña tendría que ser puesta en coma inducido.

Por eso, la familia pide ayuda a quienes puedan tener el medicamento para que le donen algunas dosis a Sara Isabela.

“Ha tenido unos cuadros de crisis muy fuertes. Ella sigue con su perseverancia”, afirma Milena Belalcázar, madre de Sara.

¿Cuál es el medicamento que necesita Sara Isabela para su tratamiento?

El fármaco vital que Sara necesita y no consigue es el Clobazam de 10 miligramos para ayudar a controlar el cuadro de convulsiones.

“Desafortunadamente por tema de desabastecimiento de medicamentos en estos momentos hemos tenido que bajarle por indicación médica teniendo en cuenta que no lo hay aquí en Colombia. Está desabastecido”, explica Milena Belalcázar.

Más llamados de ayuda en Colombia por desabastecimiento de medicamentos

En Bogotá, Doris Sánchez pide que ayuda para tratar los múltiples y duros diagnósticos de su hijo Juan Sebastián, de 25 años, que usa inmunoglobulina de la marca Subglobin y que no ha podido conseguir pues este fármaco no ha sido importado porque el Ministerio de Salud no ha actualizado la circulación de la regulación de los precios tope que pueden pagar las EPS por los medicamentos y, actualmente, el precio en Colombia de esta inmunoglobulina es menor que el del mercado internacional.

En Cali, Ansel Santiago, de 4 años, tiene parálisis cerebral y desde enero no consigue Ketocal, el alimento médico del que depende para vivir. Dicha fórmula tiene un precio comercial de unos 700.000 pesos.

En la capital del Valle del Cauca, María José padece de leucemia y necesita dos medicamentos que no le han entregado desde hace dos meses: Metrotexato y Domperidona.