Reforma a la salud: aprueban cuatro artículos y quedan pendientes cinco más para pasar a Senado

La plenaria de la Cámara de Representantes discutió los últimos artículos que faltaban por aprobar de la reforma a la salud. La diligencia comenzó con algunas recusaciones y proposiciones de aplazamiento, las primeras argumentadas por investigaciones periodísticas que impedían a los legisladores participar, y las segundas, por trámites de fondo y cuestionamientos sobre el aval fiscal, que fue clave en el debate.

Sobre las 6:30 de la tarde de este lunes 4 de diciembre los legisladores votaron a favor de cuatro artículos, de los nueve que faltaban para que el trámite pase a debate en el Senado.

Con 82 votos a favor, los representantes aprobaron los artículos 1, 2, 3 y 8 de la reforma a la salud. Se trata de los que cambian el modelo de aseguramiento. Sería lo que se advierte como el regreso al seguro social.

Faltan solo cinco artículos por votar en la reforma a la salud

Aún quedan en discusión cinco artículos que son evaluados por los congresistas. Sin embargo, sobre las 7:43 de la noche se levantó la plenaria ante la tensión en el debate por el polémico artículo 42.

La discusión de los agónicos cinco artículos que están pendientes para que el proyecto de ley avance a los debates en el Senado fue citad para este martes 5 de diciembre a las 11:00 de la mañana.

Los legisladores deberán votar por los artículos 42, 122, 123, 128 y 143 respectivamente. se espera que en las próximas horas se defina si el articulado es aprobado.

Así fue el debate de los últimos artículos de la reforma a la salud

El representante Andrés Forero aseguró que irán ante la Corte para que el financiamiento de la reforma a la salud sea un tema evaluado a fondo. Por su parte, Mauricio Parodí, de Cambio Radical, apoyó a Forero y pidió que no se votara el proyecto. En medio de la discusión, el Centro Democrático se retiró del debate de la reforma a la salud. Lo mismo hizo el partido Cambio Radical y la mayoría de la bancada conservadora.

La sesión continuó con la intervención de otros legisladores que se refirieron al bloque de artículos que contienen la esencia de la reforma. Catherine Juvinao, aseguró que a su partido Alianza Verde no le han permitido debatir.

Auditoria de la Adres fue tema clave en la discusión de la reforma a la salud

David Racero, expresidente de la corporación, también habló. Dijo que las preocupaciones por la financiación no estaban fundamentadas y explicó que sí existiría auditoría para la Adres.

“Las intervenciones dejan en el aire que el sistema de pagos va a ser un barril sin fondo y la Adres va a estar pagando una y otra vez sin control, dudando de la auditoria que se va a hacer con un agente externo que son las gestoras. Eso es muy positivo porque el que audita no es el que paga. El cálculo que se tiene hoy para hacer la UPC no es azaroso. El sistema colombiano evalúa cuáles actividades se van a generar según el plan de servicio, la frecuencia de los eventos y el costo de la atención, eso es lo que se gira a la EPS y dichas evaluaciones se conocen como nota técnica y se hacen actualmente. No es cierto que se va a gastar la plata sin control”, concluyó.

Ante esto, Juvinao respondió que en el modelo de reforma a la salud propuesta se eliminan los controles previos, que se pactan actualmente en los contratos entre EPS e IPS. “Esos contratos se desaparecen, no van a existir y además se debilitan los controles concurrentes que permiten verificar la calidad del servicio y así mismo las auditorias”.