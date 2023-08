Presidente Gustavo Petro sancionó la ley que prohíbe el uso de biopolímeros

La iniciativa que buscaba penalizar la aplicación de biopolímeros en Colombia se convirtió en ley. Luego de ser aprobado en cuarto debate en el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro firmó para convertir en ley la prohibición y penalización del uso de sustancias modelantes no permitidas.

Recientemente fue sancionada ley que penaliza uso de biopolímeros en procedimientos estéticos, y que, además, ordena atención médica y psicológica a víctimas de esta sustancia, que en el 95% de los casos las víctimas son mujeres.

Esta ley busca evitar el aumento de víctimas por el uso de estas sustancias modelantes.

La aplicación de biopolímeros ya es un delito en Colombia. De ahora en adelante quienes lo inyecten o lo apliquen irán a la cárcel.

Las penas en cárcel irán desde los dos años y ocho meses, hasta los 10 años.

“Si es un médico es una causal de agravante de la pena y arrancaría con un mínimo de cerca de seis años y podría llevarle a una condena de hasta 14 años”, aseguró Carlos Motoa, senador de Cambio Radical y autor de esta iniciativa.

Adicionalmente, se establecerá una multa de 200 hasta 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes para quien viole esta ley.

Natalia Lobo es una de las víctimas de esta sustancia. Representa a miles de mujeres que por una mala decisión estuvieron al borde de la muerte.

“Yo ya no podía pararme de mi cama, tengo tres hijos y no podía jugar con ellos en el parque”, contó a Noticias RCN.

Sentía muchísima fatiga, se me secaba la boca, se me secaban los ojos, lloraba y no me salían lágrimas